Feuer in Prenzlauer Berg: Polizei verdächtigt betrunkenen Nachbarn

Sechs Bewohner wurden bei dem Feuer an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg verletzt, zwei kamen in eine Klinik.

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg sind am Dienstag sechs Personen verletzt worden. Einige Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar. Die Berliner Polizei verdächtigt einen 37-Jährigen, den Brand fahrlässig verursacht zu haben.

Ein Hausbewohner hatte gegen 17 Uhr den ausgelösten Brandmelder des 37-Jährigen in der dritten Etage des Wohnhauses an der Storkower Straße bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Versuch, den Brand in der benachbarten Wohnung mit einem Feuerlöscher zu löschen, war dieser bereits so weit fortgeschritten, dass dies erfolglos blieb und er das Haus umgehend verlassen musste.

Feuer an der Storkower Straße in Prenzlauer Berg: Sechs Verletzte

Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich größtenteils selbstständig in Sicherheit bringen. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, wovon zwei Männer in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Bei dem 37-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert in Höhe von mehr als 2,7 Promille festgestellt. Nach Feststellung seiner Personalien und einer Blutentnahme wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. An der Kreuzung Storkower Ecke Kniprodestraße kam es rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.