Mieten in Berlin: Verschärfte Wohnkrise - Demo in Prenzlauer Berg

Mieterinitiativen wollen sich am 1. April in Prenzlauer Berg versammeln und die Lösung für ein Problem fordern, das mehr als 7000 Berliner Haushalte betreffen könnte.

Berlin. Eine neue Welle von Mieterhöhungen steht womöglich Tausenden Berlinern ins Haus. Für Anwohnerinitiativen der Anlass, sich am Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg zu einem Demonstrationszug durch besonders betroffene Kieze zu treffen. Am Sonnabend, 1. April, wollen rund 1000 Teilnehmer ab 13 Uhr von hier aus durch einen Bezirk ziehen, der aktuell besonders von einem baupolitischen Problem betroffen ist: dem Wegfall der so genannten Sozialbindung. In über 7200 Fällen sorgt dieser Effekt in Berlin 2023 für die Möglichkeit, dass Wohnungseigentümer ihre Forderungen erhöhen dürfen.

Der Hintergrund: In den 1990er-Jahren hatten private Investoren mit Hilfe von öffentlichen Fördergeldern besonders viele Wohnungen gebaut und saniert. Dafür waren sie aber über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren verpflichtet, Wohnungen zu einer vergünstigten Miete anzubieten. Und dank einer Belegungsbindung nur für Berliner mit Wohnberechtigungsschein vorzuhalten.

Mit dem Ende des Förderzeitraum fallen auch diese besonderen Konditionen nun reihenweise weg. Die Folge: Vermieter können Mietpreise ansetzen, welche die Bewohner, die zu günstigeren Bedingungen eingezogen waren, stark belasten können.

„Housing Action Days“ in Berlin: Mieter ziehen durch Prenzlauer Berg

Bei der Mieten-Demonstration auf der Greifswalder Straße widmet sich das „Bündnis gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung“ dieser Problematik mit einem Rundgang vorbei an gefährdeten Häusern, und besucht dabei nach eigener Aussage „die letzten bezahlbaren Wohnungen in Prenzlauer Berg“, wie Mitorganisatorin Hanna ankündigt. Es handelt sich um eine Veranstaltung der Housing Action Days, die bis Sonntag, 2. April, europaweit stattfinden.

Ein Beispiel aus dem Pankower Ortsteil zeigt, was der Wegfall der Sozialbindung konkret bedeuten kann. Hier stieg jetzt im Altbau der Lychener Straße 50 etwa die Warmmiete für eine Einraumwohnung von 350 auf 500 Euro. 32 Wohneinheiten sind allein hier von dem Effekt betroffen. Allgemein gilt: Mit der bisherigen Sozialbindung war ein Bündel von Schutzmaßnahmen für Mieter in Kraft, die jetzt wegfallen – etwa das Verbot von Eigenbedarfskündigungen und das Belegungsrecht der Bezirksämter für frei werdenden Wohnungen zugunsten bedürftiger Gruppen.

Sozialbindung in Berlin fällt reihenweise weg – 800 Wohnungen in Pankow betroffen

Sorgen vor einer Welle von Mieterhöhungen treibt Berliner auf die Straße.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Dass diese Streichung von Vergünstigungen derzeit vor allem den Osten Berlins betrifft, liegt am Programm „Soziale Stadterneuerung“, dank dem vor über 20 Jahren eine Welle von Modernisierungsvorhaben ins Rollen kam. Damals konnte der Staat nach dem Mauerfall mit einer Förderung Investoren davon überzeugen, vernachlässigte Immobilien instandzusetzen – und dank einer öffentlichen Förderung auf hohe Mieten zu verzichten. Da nun die Bindung an die Vereinbarungen ausläuft, schlägt sich das Ergebnis in den Mietkosten wieder.

Dann sind Eigentümer berechtigt, ihre Forderungen ganz legal zu erhöhen. Allerdings muss bei der Ankündigung das Ende der Preisbindung explizit als Grund benannt sein. Außerdem muss die letzte Mieterhöhung mindestens zwölf Monate zurückliegen – ansonsten wird die Forderung unwirksam.

Im Bezirk Pankow, wo 2023 rund 800 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, verfolgt Baustadträtin Rona Tietje (SPD) die Entwicklung mit „großer Sorge“. Als Gegenmaßnahmen für Mietsteigerung und Verdrängung nennt sie schnellere Fortschritte beim Wohnungsneubau, eine Beschränkung der Umwandlung in Eigentumswohnungen und ein Mietenmoratorium auf Bundesebene.