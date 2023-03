Obdachlosencamp am Helmholtzplatz: Drogen im Piratenschiff

Das Obdachlosen-Lager am Helmholtzplatz in Berlin-Pankow wächst. Offener Drogenkonsum in Spielplatznähe entzweit dabei die Anwohner.

Passend zum Besuch von King Charles in Berlin mit Union Jack: Laken, Einkaufswagen und Isomatte entsprechen am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg dennoch nur den allernötigsten Anforderungen an eine Behausung.

Berlin. Plastikplanen und Laken, aufgespannt zwischen gemauerten Pfeilern oder Bäumen, auf der anderen Seite ein Einkaufswagen und mit Glück eine Thermomatte auf dem Boden: Die Behausungen am Helmholtzplatz sind alles andere als glamourös. Drei Obdachlose haben hier mitten in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow ihr Lager aufgeschlagen. Unter Anwohnern sorgt das ob des nahe gelegenen Spielplatzes für gemischte Gefühle.

Ella spielt gerade mit ihren fünf und ein Jahr alten Kindern an der Nestschaukel, nur wenige Meter von den Obdachlosen entfernt. „Bevor ich die Kinder hier spielen lasse, suche ich den Sandkasten nach Scherben ab und schaue im Piratenschiff nach Drogen“, sagt die 35-Jährige. Inzwischen versucht sie, den Platz zu meiden. Mehr oder minder offener Drogenkonsum und laute Musik schon in den frühen Morgenstunden seien für eine Familie mit kleinen Kindern nur schwer zu tolerieren. Ella hofft deswegen, dass das Camp so bald wie möglich wieder geräumt wird.

Der Spielplatz mit Piratenschiff am Helmholtzplatz erfreut sich großer Beliebtheit. Die Obdachlosen campieren nur wenige Meter weiter, immer wieder sollen Drogen auch dort landen, wo Kinder spielen.

Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg: Obdachlosencamp entzweit Anwohner

Doch das sehen nicht alle Anwohner so. Arthur Belser geht täglich am „Helmi“ mit Dackel Odin spazieren. Dabei beobachtet er auch die Obdachlosen. Seine Perspektive ist dabei eine andere: „Sie verhalten sich ruhig und stören mich nicht“, sagt der ebenfalls 35-Jährige.

Unterdessen füllen frühlingshafte Temperaturen die zahlreichen Gastronomiebetriebe in der Umgebung. So auch das Café Kiezkind direkt auf dem Helmholtzplatz. Der Betrieb richtet sich an Familien mit kleinen Kindern, im Inneren befindet sich ein beheizter Sandkasten, draußen stehen Bobby Cars. Für den Mitarbeiter gehören die Obdachlosen dazu, „ein Problem sind sie natürlich trotzdem“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will.

Anwohner Arthur Belser (35), der täglich mit Dackel "Odin" am Helmholtzplatz spazieren geht, stört das Obdachlosencamp nach eigenem Bekunden nicht.

Warum, zeigt ein Blick auf die Grünfläche hinter dem Café. Dort hat die Berliner Stadtreinigung gerade geharkt. Neben dem Hab und Gut der Obdachlosen sieht es jenseits der Behausungen eigentlich recht ordentlich aus. Zwei der offenbar drei Menschen, die sich auf der Grünfläche hinter dem Café eingerichtet haben, sind da. Fürs Foto wollen sie aus dem Bild gehen. Einer greift noch schnell seine Cannabis-Pfeife.

Ein anderer Mann, er nennt sich Frank und ist 39 Jahre alt, ist einer Bekannten an den Helmholtzplatz gefolgt. Er gibt bereitwillig Auskunft. Nachdem sie bei Freunden untergekommen ist, hat er ihre Behausung übernommen. Frank ist nach eigenen Angaben mitten im Winter auf der Straße gelandet. „Das hat mich fast umgebracht“, sagt er.

Pankow: Bezirksamt will Lager der Obdachlosen räumen

In einer angebotenen Unterkunft in Pankow kann er nach „Unstimmigkeiten“ nicht bleiben. Am Helmholtzpark allerdings auch nicht, obwohl er den Schlafplatz ob seiner „Naturverbundenheit“ mag. „Das ist schöner als unter der Brücke“, sagt er. Frank überlegt, die Sachen weiterzugeben und für eine Zeit zurück in die Heimat an die Mecklenburgische Seenplatte zu gehen. Vielleicht eine gute Idee, denn wie lange das Camp in Prenzlauer Berg bestehen bleiben kann, ist noch unklar.

Im Bezirk Pankow waren nach Beschwerden im vergangenen Jahr zuletzt zwei Camps geräumt worden. Eins befand sich in der Nähe des Bürgerparks am Bahnviadukt, ein anderes ebenfalls an einer Bahnunterführung an der Greifswalder Straße.

„Wir erlauben bisher diese Art des Wohnens im öffentlichen Raum nicht, da weder das Berliner Straßengesetz, noch das Grünanlagengesetz ein Wohnen auf diesen Flächen vorsehen und andere Flächen in unserer Verwaltung auch von Stadtplanung und dem Umwelt- und Naturschutzamt ausgeschlossen wurden“, hatte Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) nach Aufkommen neuer Lagerstätten Mitte März gesagt. Wie viel Schonfrist die Bewohner des Helmholtzplatzes noch haben, dazu machte das Bezirksamt am Donnerstag keine Angaben.