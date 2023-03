Berlin: Heftiger Crash nach Verfolgungsjagd in Prenzlauer Berg

Berlin. Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife ihn gegen 1.15 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise an der Storkower Straße in Fahrtrichtung Landsberger Allee stoppen. Der Motorradfahrer habe das Signal der Polizeistreife allerdings ignoriert und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Die Polizisten fuhren hinterher.

Mindestens zweimal habe der Mann rote Ampeln ignoriert und sei weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Torstraße geflüchtet. Höhe Kollwitzstraße/Schönhauser Allee sei der 32-Jährige schließlich seitlich von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Betonpoller und einen Fahrradständer gerammt. Der Motoradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. An der Rennmaschine entstand Totalschaden, der Betonpoller wurde aus dem Fundament gerissen und der Fahrradständer stark verformt.

Unfall in Prenzlauer Berg: Motorrad wurde vor kurzem gestohlen

Trotz seiner schweren Verletzunggen flüchtete der Mann weiter vor der Polizei, jetzt zu Fuß. Eine Polizeistreife konnte den offensichtlich stark alkoholisierten Motorradfahrer in unmittelbarer Nähe des Unfallortes stellen. Weitere Feststellungen ergaben, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zum Motorrad gehört und vor kurzem gestohlen wurde und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf Grund seiner schweren Verletzungen brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Er muss sich unter anderem wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten. Die Ermittlungen dauern an.