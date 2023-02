Weißer See in Berlin-Pankow: See wurde wiederholt zur Todesfalle

Im Sommer und im Winter gilt am Weißen See ein Badeverbot, das vom Ordnungsamt Pankow überprüft wird.

Wasserleichen gefunden Weißer See in Pankow wurde wiederholt zur Todesfalle

Berlin. Die Fund zweier Wasserleichen im Weißen See erschüttert Berlin-Pankow. Passanten hatten dort am Montagabend die Leichen einer Frau und eines Kleinkinds entdeckt. Ihre Identität ist bislang ungeklärt. Auch die Umstände ihres Todes sind nicht bekannt, die fünfte Mordkommission der Berliner Polizei ermittelt. Lesen Sie hier, was man über den See im Pankower Ortsteil Weißensee wissen muss.

Weißer See in Berlin-Pankow Ortsteil Weißensee Größe 8,3 Hektar Umfang 1175 Meter Maximale Tiefe 10,64 Meter Mittlere Tiefe 4,34 Meter Besondere Orte Strandbad Weißensee

Park am Weißen See

Café Milchhäuschen

Weißer See: Immer wieder tödliche Vorfälle - Badeverbot auch im Winter

Im Weißen See hat es in den vergangen Jahren immer wieder tödliche Unfälle gegeben. Zuletzt waren dort im Juni 2022 ein 26-Jähriger und ein 17-Jähriger nach Badeunfällen ums Leben gegekommen. Die tödlichen Unfälle ereigneten sich an einer wilden Badestelle in der Nähe des Restaurants Milchhäuschen auf der gegenüberliegenden Seite des Strandbads Weißensees.

Der 17-Jährige hatte sich offenbar an einer der tiefsten Stellen des Weißen Sees nahe der Fontäne in einer Schlingpflanze verfangen, geriet in Panik und ging vor den Augen von Freunden und Verwandten unter.

Baden im Weißen See strikt verboten – Eisbader vertrieben

Das Baden ist an der Unglücksstelle strikt verboten. Das Bezirksamt Pankow hatte im vergangenen Jahr aus Sorge vor Bade-Toten eine Kampagne gegen illegales Wildbaden ins Leben gerufen. Dennoch steigen an heißen Tagen Hunderte ins Wasser.

In den vergangenen Jahren ist es im Weißen See immer wieder zu tödlichen Unfällen gekommen. Außerhalb des Strandbads Weißensee ist das Baden verboten.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Nicht nur im Sommer birgt der Weiße See Gefahren. Das Pankow Ordnungsamt muss auch im Winter Eisbader vertreiben. Denn Eisbaden ist genau wie das sommerliche Schwimmen außerhalb des Strandbads Weißensee verboten. Das Verbot soll nicht nur lebensgefährliche Situationen vermeiden, sondern dient auch dem Schutz des übernutzten Ufers. Erlaubt ist das Schwimmen nur im Strandbad Weißensee, das laut Betreiber-Website erst am 1. Mai 2023 in die Saison startet.