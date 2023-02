Himmelsphänomen: Polarlichter über Brandenburg erwartet

Rot und grün schimmerten die Polarlichter in der vergangenen Nacht über Rathenow in Brandenburg. In der Nacht auf Dienstag könnte es eine Wiederholung geben.

Berlin/Brandenburg. Polarlichter, wie man sie sonst aus Norwegen kennt, sind in diesen Tagen bis weit ins Inland zu sehen. In der Nacht von Sonntag, den 26. Februar, auf Montag, waren die wissenschaftlich Aurora Borealis genannten Lichter von Schleswig-Holstein über Brandenburg bis nach Hessen zu sehen. Himmelsbeobachter und Astrofotografen könnten dazu in der Nacht zu Dienstag noch einmal Gelegenheit haben. Sie müssen dazu allerdings raus aus Berlin, denn in der Großstadt dürfte es zu hell sein, um das seltene Himmelsphänomen zu beobachten.

„Polarlichter sind in unseren Breiten vielleicht einmal alle zehn Jahre zu sehen“, sagt Dr. Monika Staesche von der Stiftung Planetarium Berlin. In der vergangenen Nacht waren sie so hell, dass die Nordlichter in Brandenburg und selbst noch weiter südlich gelegenen Gebieten mit dem bloßen Auge zu sehen waren.

Polarlichter bis nach Brandenburg zu sehen

Ursache des Himmelsphänomens ist die derzeit sehr hohe Aktivität der Sonne, so Staesche. Sie nähere sich einem sogenannten solaren Maximum, bei dem elektrisch geladene Teilchen in Richtung Erde geschleudert werden. Das Magnetfeld der Erde lenke diese in Richtung der Pole ab, wo sie in die Erdatmosphäre eindringen und mit Luftmolekülen reagieren.

In einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern wird dabei Sauerstoff zu leuchten angeregt, woraufhin eine Grünfärbung des Himmels zu sehen ist, sagt Staesche. In einer Höhe zwischen 150 bis 600 Kilometern entstünden durch Stickstoffatome rote oder auch blaue Farben. Aufgrund der Entfernung zu den Polregionen sei deswegen in Deutschland vor allem eine Rotfärbung des Himmels zu sehen gewesen.

Um sichtbar zu sein, müssen sie dazu im richtigen Winkel und zur richtigen Zeit auf die erde treffen. „Je nördlicher man ist und je dunkler es ist, desto höher ist die Chance, Polarlichter zu sehen“, sagt Monika Staesche, die das Planetarium am Insulaner und die Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Berlin-Schöneberg leitet.

Polarlichter (Aurora Borealis) – wie hier über dem Himmel über dem Ålvundfjord in Norwegen – sind in Berlin und Brandenburg nur selten zu beobachten.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Da die hohe Aktivität der Sonne derzeit noch anhalte, sei zum Dienstagabend wieder mit dem Auftreffen des „Sonnenwindes“ zu rechnen. „Stargazer“ aus Berlin und dem direkten Umland müssen dazu vermutlich etwas weiter fahren. Staesche empfiehlt: „Sie müssen vermutlich 30 bis 40 Kilometer aus der Stadt herausfahren, am besten in Richtung Norden.“

Nordlichter könnten Dienstagnacht zurückkehren

Erschwerend kommt hinzu, dass Wetteronline derzeit für den Abend mit Wolken über Brandenburg rechne. Dort, wo der Himmel aufklart, soll es jedoch gute Chancen geben, die Polarlichter mit bloßem Auge oder einfachen Hilfsmitteln wie einer Handykamera zu sehen. „Schalten Sie dazu die Langzeitbelichtung oder den Nachtmodus ein“ so die Expertin.

Da Sonnenstürme sehr schwer vorhersehbar seien, empfehlt Monika Staesche einen Blick auf den privaten Blog Sonnen-Sturm.info, der aktuell über Sichtungsmöglichkeiten informiere.

Planetarium Berlin und Radiosender informieren über Aurora Borealis

Wer am Montagabend keine Gelegenheit hat, die Polarlichter Live und in Farbe zu beobachten, kann von 19 bis 21 Uhr in der Sendung Cosmorama des Berliner Radiosenders auf FluxFM (Frequenz Berlin/Brandenburg: 100,6/Livestream hier) dem Thema lauschen. Zu Gast ist Tim Florian Horn, Direktor des Zeiss-Großplanetariums aus Berlin-Pankow.

Unter dem Titel „Aurora – Wunder des Nordlichts“ wird dort am Donnerstag, den 2. März, ab 18.30 Uhr ein 360-Grad-Film in der Kuppel des Planetariums, am Samstag folgt die nächste Vorstellung um 16.45 Uhr. Am Sonntag um 16.30 Uhr folgt eine weitere Vorstellung im Planetarium am Insulaner in Schöneberg.

Laut Staesche erreicht die Sonne etwa alle elf Jahre in solares Maximus. Das nächste wird zwischen 2024 und 2026 erwartet, weshalb die Chance steigt, Polarlichter bis in unsere Breiten zu sehen. Dieses Jahr ist die Region bereits reich mit Himmelsphänomenen beschenkt: Vor wenigen Wochen konnte der grüne Komet, auch „Neandertaler“ genannt, auch im Umland von Berlin beobachtet werden. Bis in die Stadt sah man derweil einen „Halo-Mond“.