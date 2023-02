A114: Verfolgungsjagd endet mit heftigem Crash – Verletzte

Ein Betrunkener hat am Freitag ein Wohnmobil in Pankow gestohlen. Auf der Flucht vor der Polizei verursachte er einen schweren Unfall.

Berlin. Die Polizei hat am Freitag einen Mann in Pankow festgenommen, der mit einem gestohlenen Wohnmobil unterwegs war. Wie die Behörde am Samstag mitteilte, hatte ein 58-Jähriger gegen 18.30 Uhr die Polizei verständigt, weil er bemerkt hatte, dass sein Wohnmobil, das er Trelleborger Straße geparkt hatte, gestohlen worden war.

Die Beamten entdeckten das Fahrzeug kurze Zeit später an der Ecke Granitzstraße / Retzbacher Weg und nahmen die Verfolgung auf. Auf der A114 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Bucher Straße prallte das in Schlangenlinien fahrende Wohnmobil gegen ein Polizeiauto. Nach dem Zusammenstoß kam das Wohnmobil schräg auf der Motorhaube des Polizeiwagens zum Stehen.

Das Polizeiauto wurde im Frontbereich völlig zerstört.

Foto: Pudwell

A114: Betrunkener Wohnmobil-Fahrer versucht, zu flüchten

Der Fahrer des Wohnmobils flüchtete zunächst über eine Leitplanke und die weitere Spur der Autobahn. Kurz danach nahmen konnten Einsatzkräfte ihn aber festnehmen. Der 36-Jährige erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.

Bei dem Unfall erlitten auch die beiden Polizisten Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Anschließend traten sie von ihrem Dienst ab.

Der Polizeiwagen sowie das Wohnmobil waren nicht mehr fahrfähig und wurden abgeschleppt. Die A114 war wegen der polizeilichen Maßnahmen, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten über mehrere Stunden bis 1.30 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt.

