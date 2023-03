Beste Bars in Prenzlauer Berg: Die 12 besten Kneipen

Welche Bars in Prenzlauer Berg sind die besten? Wir haben Online-Rezensionen ausgewertet und Eure Lieblingsbars im Kiez zusammengestellt.

Berlin. Ob urige Berliner Eckkneipe, schicke Cocktailbar oder erstklassige Weinbar: Prenzlauer Berg hat in Sachen Bars und Kneipen für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier sitzt man in geselliger Runde an alten Holztresen oder in modernem Ambiente und philosophiert mit neuen und alten Bekanntschaften. Damit Sie im Kiez nicht die Orientierung verlieren, haben wir zwölf Lieblingsbars und Kneipen zusammengestellt, bei denen sich ein Abstecher lohnt.

Beste Bars in Prenzlauer Berg: Das sind die 12 Läden mit den besten Bewertungen

Bleibt nur die Frage: Welcher Bars und Kneipen in Prenzlauer Berg sind wirklich die besten? Eine erste Vorauswahl liefern Google und das Portal Tripadvisor. Tausende Gäste haben dort ihre Bewertungen abgegeben. Dort loben sie die Getränke, schimpfen über den Service und vergeben Sterne. Als Orientierung und Probier-Fahrplan eignen sich diese Bewertungen hervorragend. Disclaimer: Bei den angegebenen Bewertungen handelt es sich ausschließlich um Angaben von Nutzerinnen und Nutzer der Dienste von Google und Tripadvisor oder um Informationen der Barbetreiber. Die Bewertungen sind nicht repräsentativ und dienen der Übersicht. Bitte überzeugen Sie sich selbst!

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Leckere Cocktails im "Marsha*s"

Bunt, chic und schräg: Das Marsha*s in der Sredzkistraße ist eine der bestbewertesten Bars in Berlin. Die Betreiber legen Wert darauf, dass sich die Gäste im Marsha*s wohlfühlen: "Wir sie Weinliebhaber (keine Experten), die an Gleichberechtigung glauben und daran, dass Vielfalt uns verbindet". Ein Besucher schreibt auf Google: "Eine super schöne Bar, tolle Atmosphäre, nette und zuvorkommende Bedienung und super leckere Cocktails. Wir waren begeistert von den tollen, kleinen Details." Ein anderer Google-Rezensent meint: "Tolle Weine, super freundliche Besitzerin und angenehme Terrasse. Passt alles."

Adresse: Sredzkistraße 64, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Sredzkistraße 64, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 19 bis 1 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

Dienstag bis Sonnabend 19 bis 1 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen Google: 4,9 Sterne

4,9 Sterne Mehr Infos: Marschas Berlin (Facebook)

Beste Kneipe in Prenzlauer Berg: "Unsre Kneipe"

In der Belforter Straße befindet sich die gesellige, heimelige "Unsre Kneipe" mit verschiedenen Bieren und traditioneller deutscher Küche. "Ein wunderbarer Ort zum Verweilen, Essen und Quatschen. Die Besitzer und Mitarbeiter haben immer einen kessen Spruch auf den Lippen und machen den Besuch einzigartig", schreibt ein zufriedener Gast auf Google. Ein anderer meint: "Versteckte kleine Kneipe mit tollem Ambiente, leckerem Bier und noch besserer Küche!". Auf Tripadvisor schreibt eine Besucherin: "Top Kneipe mit leckeren Speisen, guter und abwechslungsreicher Getränkeauswahl und bombastischem Service".

Adresse: Belforter Straße 22, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Belforter Straße 22, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 17 bis 23.30 Uhr. Montag und Dienstag geschlossen

Mittwoch bis Sonntag 17 bis 23.30 Uhr. Montag und Dienstag geschlossen Google: 4,9 Sterne

4,9 Sterne Tripadvisor: 5/5 Punkte

5/5 Punkte Mehr Infos: unsrekneipe.de

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Cocktails im "FIFTY Cocktail Heroes"

Die liebevoll gestaltete Cocktailbar "FIFTY Cocktail Heroes" in der Sredzkistraße serviert in entspannter und lockerer Atmosphäre Cocktailklassiker und Eigenkreation. "Ein absoluter Geheimtipp unter den Cocktailbars im Prenzlauer Berg und der Barkeeper weiß mit seinen Kreationen zu überzeugen. Die Ausstattung und das Ambiente ist äußerst überzeugend", schreibt ein Google-Rezensent. Auf Tripadvisor schreibt ein Gast: "Hervorragende Cocktailbar. Drinks sind on Point. Die Bedienung ist sehr freundlich und der Bar Tender macht die Cocktails sehr gewissenhaft."

Adresse: Sredzkistraße 62, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Sredzkistraße 62, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend 19 bis Open End. Sonntag bis Dienstag geschlossen

Mittwoch bis Sonnabend 19 bis Open End. Sonntag bis Dienstag geschlossen Google: 4,8 Sterne

4,8 Sterne Tripadvisor: 5/5 Punkte

5/5 Punkte Mehr Infos: fiftybar.de

Beste Weinbar in Prenzlauer Berg: "Salavatore Pulvermacher"

Zwischen Mauerpark und Schönhauser Allee befindet sich die Weinbar "Salvatore Pulvermacher". Die Weine kommen aus Deutschland, Spanien und Portugal und auch für Malt- und Scotch-Fans gibt es hier ein großes Angebot. Ein Google-Rezensent schreibt: "Absoluter Geheimtipp!!! Aber so wird es vermutlich nicht lange bleiben." Auf Tripadvisor urteilt ein Gast: "Geschmackvolle, gemütliche Bar mit guten Weinen und ausführlichem Spirituosenangebot, wegen der guten Lüftung nicht nur für Raucher. Leckere kleine Tapas vom Haus, sehr angenehmes Personal, im Sommer schön draußen, sauber und gepflegt."

Adresse: Cantianstraße 21, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Cantianstraße 21, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag 19 bis 2 Uhr, Sonnabend 20 bis 2 Uhr, Sonntag bis Dienstag geschlossen

Mittwoch und Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag 19 bis 2 Uhr, Sonnabend 20 bis 2 Uhr, Sonntag bis Dienstag geschlossen Google: 4,8 Sterne

4,8 Sterne Tripadvisor: 5/5 Punkte

5/5 Punkte Mehr Infos: salvatorepulvermacher.de

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Entspannte "Hausbar"

Die Hausbar in der Rykestraße ist eine entspannte kleine Bar mit freundlichem Wirt und jeder Menge Salzstangen. Die werden zum Drink gleich mit über den Tresen gereicht. Ein zufriedener Gast schreibt auf Google: "Eine tolle Bar, mit freundlicher Bedienung, guten Getränken, keine Mondpreise und netter Ausstattung." Ein anderer urteilt: "Eine Perle in Berlin! Ich habe mich noch nie so willkommen gefühlt." Auf Tripadvisor heißt es: "Wirklich gute Cocktails, freundlicher Service und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis."

Adresse: Rykestraße 54, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Rykestraße 54, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 18 bis 1 Uhr, Freitag und Sonnabend 18 bis 2 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 18 bis 1 Uhr, Freitag und Sonnabend 18 bis 2 Uhr Google: 4,8 Sterne

4,8 Sterne Tripadvisor: 5/5 Punkte

5/5 Punkte Mehr Infos: Hausbar Berlin (Facebook)

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Jazz und japanischer Whiskey im "Rhinoçéros"

Eine echte Perle unter den Bars in Prenzlauer Berg ist das Rhinoçéros. Vor allem für Freunde gepflegter Musikkultur. Inspiriert wurde die Liebhaber-Bar vom Konzept typisch japanischer Jazz-Cafés. "Was würden wir ohne das Rhino machen?!", schreibt ein Gast auf Google: "Hier bekommt man nicht nur die absolut besten Drinks und Weine, sondern auch das schönste Musikerlebnis! Neben den Listening Sessions, die ab und zu montags stattfinden, werden jeden Abend feinste Jazz-Platten aufgelegt." Ein anderer meint: "Was für eine tolle Jazz Bar! Nach dem ersten Besuch waren wir total überzeugt".

Adresse: Rhinower Straße 3, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Rhinower Straße 3, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 18.30 bis 0.55 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

Dienstag bis Sonnabend 18.30 bis 0.55 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen Google: 4,8 Sterne

4,8 Sterne Mehr Infos: rhinoceros-berlin.com

Beste Altberliner Bar: "Little Pub" in Prenzlauer Berg

Urig zu geht es im "Little Pub": Die Raucherkneipe in der Driesener Straße ist noch ein Ort wie früher und bietet im besten Sinne authentische Berliner Kneipenatmosphäre. Bleiben Sie fern, wenn Sie auf der Suche nach ausgefallenen Cocktails sind. Ein Google-Rezensent schreibt: "Super nette Kneipe. Klein aber gemütlich. Typische Berliner Kneipe wie es sie nur noch selten gibt. Nicht überlaufen wie viele andere Lokalitäten. Sehr familiäre Stimmung." Ein anderer schreibt: "Durch und durch echte Kneipe mit sehr freundlichem Wirt. Und mit interessanten Gästen".

Adresse: Driesener Straße 6, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg

Driesener Straße 6, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 23 Uhr, Sonntag 17 bis 23 Uhr, Sonnabend geschlossen

Montag bis Freitag 13 bis 23 Uhr, Sonntag 17 bis 23 Uhr, Sonnabend geschlossen Google: 4,8 Sterne

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Frankreich-Freunde treffen sich in "Le Bar Tabac":

In "Le Bar Tabac" findet man die besten Seiten Frankreichs gepaart mit köstlichen Cocktails in einer gemütlichen Eckbar. Die Bar mit frankophilem Publikum in der Schwedter Straße ist der Nachfolger der "Visite ma tente"-Bar. Eine Besucherin schwärmt auf Google: "Meine liebste Bar im Prenzlauer Berg/Mitte. Die Auswahl der Weine ist fein, das Interieur geschmackvoll, die Musik ist klasse und das Personal freundlich." Eine andere meint: "Was für eine wunderbare kleine Bar! Unfassbar leckere Cocktails, von denen man noch nicht mal Kopfschmerzen bekommt, wenn man sie wild durcheinander trinkt und ganz bezauberndes, authentisches Personal!"

Adresse: Schwedter Straße 265, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg

Schwedter Straße 265, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag 19 bis 2 Uhr, Sonnabend 19 bis 3 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 19 bis 1 Uhr, Freitag 19 bis 2 Uhr, Sonnabend 19 bis 3 Uhr Google: 4,8 Sterne

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Offene Atmosphäre im "Trauerspiel"

Die Schwulenbar Trauerspiel in der Milastraße ist ein Berliner Kult-Club, der Diskothek, Club und Kneipe in liebevoller Gestaltung und Dekoration miteinander vereint. "Herzliche, gemütliche und offene Atmosphäre, da haben die Gastgeber sichtlich Spaß an Ihrem Job und der Chef des Hauses steht noch selbst hinter der Bar", bewertet ein Gast die Bar auf Google. Ein anderer meint: "Schöne Berliner Kneipe mit super netter Bedienung. Die Preise sind moderat, die Musikauswahl angenehm und die Gäste nett".

Adresse: Milastraße 7, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Milastraße 7, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 20 bis 1 Uhr, Freitag und Sonnabend 20 bis 3 Uhr

Sonntag bis Donnerstag 20 bis 1 Uhr, Freitag und Sonnabend 20 bis 3 Uhr Google: 4,8 Sterne

Beste Kneipe in Prenzlauer Berg: "Kleine Kneipe" in Prenzlauer Berg

In der Dunckerstraße findet man die waschechte Berliner Wirtschaft "Kleine Kneipe", die ihren Gästen neben Getränken auch ein kleines, aber feines Angebot an Speisen bietet. Ein Google-Rezensent schreibt: "Schöne, kleine Kneipe mit toller, herzlicher Bedienung. Die Preise sind mehr als fair." Ein anderer urteilt: "Ganz wundervolle wirklich Kleine Kneipe... Angenehme Atmosphäre und man kann rauchen, sehr schönen Abend dort gehabt."

Adresse: Dunckerstraße 68, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Dunckerstraße 68, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 17 bis 23 Uhr

Montag bis Sonntag 17 bis 23 Uhr Google: 4,8 Sterne

Beste Bar in Prenzlauer Berg: Wein und mehr im "Dr Maury"

Die neue Weinbar des Restaurants "Les Valseuses" in der Schönhauser Allee bietet seinen Gästen eine große Auswahl an Weinen (Bio-, Naturwein) und einige ausgewählte hausgemachte Gerichte, die den Wein begleiten. Ein zufriedener Gast schreibt auf Google: "Richtig guter Wein, aufmerksamer und freundlicher Service. Wir hatten eine tolle Zeit. Und die uns empfohlenen Weine trafen genau unseren Geschmack. War nicht das letzte Mal hier." Ein anderer Besucher meint: "Service top, man fühlt sich rundum gut aufgehoben und auch für die biertrinkende Kundschaft wird ein erstklassiges gezapftes serviert".

Adresse: Schönhauser Allee 62, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Schönhauser Allee 62, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 18 bis 1 Uhr, Sonnabend 18 bis 2 Uhr Sonntag und Montag geschlossen

Dienstag bis Freitag 18 bis 1 Uhr, Sonnabend 18 bis 2 Uhr Sonntag und Montag geschlossen Google: 4,8 Sterne

4,8 Sterne Mehr Infos: Dr Maury (Facebook)

Beste Bar in Prenzlauer Berg : Leckeres Craftbier im "Bräugier BrewPub"

Mikrobrauerei, beliebte Kiezkneipe und Treffpunkt einer ständig wachsenden Community

– das ist das Bräugier in der Stubbenkammerstraße in Prenzlauer Berg. Das Geheimnis der Craftbierkneipe: die kleine, aber leistungsstarke eigene Brauerei. "Ganz ausgezeichnete und auch zahlreiche eigene Biere vom Fass. Wirklich eine Top-Empfehlung für Berliner Bierfreunde", schreibt ein Gast auf Google. Ein anderer Besucher schwärmt: "Sehr coole Craftbeer Bar mit eigenem Bier. Die Auswahl ist echt gut. Und das Personal ist super. Also klare Empfehlung".