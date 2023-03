Führerschein umtauschen in Pankow - So geht's

Viele Führerscheine müssen bald erneuert werden. Wie Sie den Führerschein in Pankow umtauschen und was dabei zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Behörden So tauschen Sie Ihren Führerschein in Pankow um

Berlin. Millionen Menschen in Deutschland müssen in den kommenden Jahren ihre Führerscheine umtauschen. Wie Sie Ihren Führerschein in Pankow umtauschen oder beantragen, erfahren Sie hier: Alle Infos zum Führerschein-Umtausch.

Führerschein umtauschen: Welche Regeln gibt es?

In der EU müssen künftig alle Führerscheine einheitlich gestaltet sein. Alle alten Exemplare werden daher nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Die neuen Führerscheine sind dann nicht nur einheitlich, sondern müssen auch regelmäßig erneuert werden. Es handelt sich um einen bloßen Dokumentenaustausch. Ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht verbunden. Den neuen Führerschein können Sie per Post zu sich nach Hause schicken lassen. Er ist auf 15 Jahre befristet.

Wer ist von dem Führerschein-Austausch betroffen?

Umgetauscht werden müssen alle Führerscheine in Papier-Format, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden sowie alle Scheckkarten-Führerscheine, die bis zum 18. Januar 2013 ausgegeben wurden. Ab 2025 erfolgt im nächsten Schritt der stufenweise Pflichtumtausch für alle Inhaber von alten Kartenführerscheinen, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind. Wann genau man sich um eine Erneuerung kümmern muss, hängt von zwei Faktoren ab: dem Geburtsjahr und dem Jahr, in dem der Führerschein ausgestellt wurde. Alle Fristen finden Sie in dieser Tabelle:

Ausstellungsdatum bis zum 31. Dezember 1998 Geburt vor 1953 Umtausch bis 19. Januar 2033 Geburt von 1953 bis 1958 Umtausch bis 19. Januar 2022 Geburt von 1959 bis 1964 Umtausch bis 19. Januar 2023 Geburt von 1965 bis 1970 Umtausch bis 19. Januar 2024 Geburt 1971 oder später Umtausch bis 19. Januar 2025

Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 Ausstellung 1999 bis 2001 Umtausch bis 19. Januar 2026 Ausstellung 2002 bis 2004 Umtausch bis 19. Januar 2027 Ausstellung 2005 bis 2007 Umtausch bis 19. Januar 2028 Ausstellung 2008 Umtausch bis 19. Januar 2029 Ausstellung 2009 Umtausch bis 19. Januar 2030 Ausstellung 2010 Umtausch bis 19. Januar 2031 Ausstellung 2011 Umtausch bis 19. Januar 2032 Ausstellung 2012 bis 18. Januar 2013 Umtausch bis 19. Januar 2033

Wo bekomme ich Hilfe beim Umtausch des Führerscheins?

Unter der Telefonnummer (030) 90269-2400 können Sie Fragen zum Pflichtumtausch stellen. Die Hotline ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7 bis 15 Uhr und am Freitag von 7 bis 14 Uhr besetzt.

Welche Voraussetzungen müssen zum Führerschein-Umtausch erfüllt sein?

Das sind die Voraussetzungen für den Führerschein-Umtausch:

Sie wollen weiterhin ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen

Ihr Führerschein wurde bis einschließlich 19. Januar 2013 ausgestellt

Hauptwohnsitz in Berlin. Falls Berlin Ihr Nebenwohnsitz ist, kann der Antrag nur in begründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Behörde des Hauptwohnsitzes gestellt werden.

Eine persönliche Vorsprache ist erforderlich.

Welche Unterlagen benötigt man für den Führerschein-Umtausch?

Diese Unterlagen benötigen Sie für den Führerschein-Umtausch:

Identitätsnachweis : Gültiger Personalausweis oder Pass

: Gültiger Personalausweis oder Pass Lichtbild : Aktuelles biometrisches Foto

: Aktuelles biometrisches Foto Alter Führerschein im Original

im Original ggf. Karteikartenabschrift: Falls Sie einen Papierführerschein besitzen, der nicht in Berlin ausgestellt wurde

Falls Sie einen Papierführerschein besitzen, der nicht in Berlin ausgestellt wurde ggf. augenärztliches Zeugnis: Wenn die Sehhilfen-Auflage wegen Verbesserung des Sehvermögens entfallen kann

Führerschein-Umtausch: Wie hoch sind die Gebühren?

Für den Umtausch in einen EU-Kartenführerschein fallen Gebühren von 25,30 Euro an. Falls ein Direktversand des Führerscheins an Ihre Postadresse gewünscht ist, fallen zusätzliche Gebühren in Höhe von 5,10 Euro an.

Wie funktioniert der Direktversand?

Beim Direktversand wird der Führerschein direkt von der Bundesdruckerei über die deutsche Post per Einschreiben beziehungsweise Einwurf in den Briefkasten zugestellt. Voraussetzung dafür ist, dass der Name des Führerscheininhabers auf dem Briefkasten angegeben ist.

Wie tausche ich den Führerschein in Pankow aus?

Termin-Stopp in den Bürgerämtern Pankow und Prenzlauer Berg: Der einwohnerstärkste Bezirk wird von der Einschränkung durch die Wahlwiederholung besonders hart getroffen.

Foto: KAI-UWE HEINRICH TSP / picture-alliance

Wer seinen Führerschein umtauschen muss, sollte dazu zur Führerscheinbehörde seines aktuellen Wohnortes gehen. Im Ortsteil Pankow ist das Bürgeramt Pankow zuständig:

Behörde Bürgeramt Pankow Adresse Breite Str. 24A-26

13187 Berlin-Pankow Kontakt Telefon: (030) 115

Fax: (030) 90295-2576 Email buergeramt@ba-pankow.berlin.de Homepage berlin.de/ba-pankow

Wie mache ich einen Termin zum Führerschein-Umtausch in Pankow?

Termine können online oder über die Behördenrufnummer 115 gebucht werden. Wenn Sie nicht nur für sich allein ein Anliegen im Bürgeramt haben, buchen Sie unbedingt pro Person einen Termin. Am einfachsten ist die Buchung eines Termins für den Umtausch eines alten Führerscheins beim Bürgeramt Pankow online möglich. Auf der Bürgeramtsseite in der rechten, grauhinterlegten Box auf den blauen Button „Termin hier buchen“ klicken. In einem Kalenderfeld werden Ihnen nun verfügbare Termine blau angezeigt, rot hinterlegte Termine sind ausgebucht. An weiß unterlegten Tagen sind noch keine Termine zur Buchung freigegeben.

Alternativ können Sie einen Termin bei den Bürgerämtern auch telefonisch über das Bürgertelefon 115 buchen (Mo.-Fr. 7-18 Uhr). Die 115 ist der Kundenservice der öffentlichen Verwaltung. Allerdings stehen dem 115-Service Center nur die online angezeigten Terminangebote zur Verfügung (keine zusätzlichen Terminkontingente). Auch interessant: Bürgeramt Berlin: Termin schnell bekommen - So geht's

Öffnungszeiten: Wann hat das Bürgeramt Pankow geöffnet?

Das sind die aktuellen Öffnungszeiten des Bürgeramtes Pankow:

Montag 7.30 bis 16.00 Uhr (nur mit Termin)

Dienstag: 9.30 bis 18.00 Uhr (nur mit Termin)

Mittwoch: 7.30 bis 14.00 Uhr (nur mit Termin)

Donnerstag: 9.30 bis 18.00 Uhr (nur mit Termin)

Freitag: 8.00 bis 13.00 Uhr (nur mit Termin)

Sonnabend: geschlossen

Sonntag: geschlossen

Der Aufruf mit Termin erfolgt unter Angabe der Vorgangsnummer im Wartebereich.

Anfahrt: Wie komme ich zum Bürgeramt Pankow?

Das Bürgeramt Pankow befindet sich in der Breite Straße 24A-26, 13187 Berlin-Pankow. Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich der S- und U-Bahnhof Pankow (S2, S8, S85, U2) oder den S-Bahnhof Wollankstraße (S1, S2, S25, S26) an. Von beiden Stationen aus kann das Amt fußläufig erreicht werden (ca. 600 Meter). Fast direkt vor der Tür halten die Buslinien 250, 255, 155 sowie die Tram M1 (Haltestelle Rathaus Pankow).

Parken: Wo gibt es Parkplätze beim Bürgeramt Pankow?

Findet sich kein Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in der Umgebung, können sich Autofahrer mit dem kostenpflichtigen Parkhaus im Rathauscenter Pankow (Breite Straße 20, 13187 Berlin) behelfen.

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es im Bürgeramt Pankow?

Am Standort Bürgeramt Pankow kann bar und mit Girocard (ehemals EC-Karte) bezahlt werden. Außerdem ist ein Fotoautomat vorhanden.