Schwimmbad in Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee - alle Infos

Berlin. Wo kann man in Pankow schwimmen gehen? Vom ganzjährig geöffneten Hallenbad, Sport- und Freizeitbädern mit Sprungbecken bis zum Strandbad in der Sommersaison – in Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg finden sich eine Reihe an abwechslungsreichen Locations, die zum Schwimmen einladen. Für Aktive gibt es spezielle Sportbäder. Wer hingegen Abwechslung oder Entspannung sucht, ist in den Freizeitbädern bestens aufgehoben. Hier finden Sie alle wichtige Informationen zu den Schwimmbädern im Bezirk Pankow im Überblick:

Schwimmbad in Prenzlauer Berg: Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park

Schwimmbad im Ernst-Thälmann-Park in Prenzlauer Berg.

Foto: Berliner Bäder-Betriebe / Berliner Morgenpost

In direkter Nähe zum S-Bahnhof Greifswalder Straße und zum Ernst-Thälmann-Park liegt die Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park in Prenzlauer Berg. Entspanntes Schwimmen ist im 25-Meter-Becken möglich. Geleinte Sportbahnen ermöglichen gezieltes Training. Eine kleine Saunalandschaft mit Blockhaussauna, Dampfbad und Kalttauchbecken runden das Angebot ab. Die Schwimmhalle ist behindertengerecht ausgebaut.

Ausstattung: Schwimmbad, Hallenbad, Sauna, 25-Meter-Becken, geleinte Sportbahnen, Nichtschwimmerbecken, Schwalldusche, Bodensprudler

Schwimmbad, Hallenbad, Sauna, 25-Meter-Becken, geleinte Sportbahnen, Nichtschwimmerbecken, Schwalldusche, Bodensprudler Barrierefreiheit : eine barrierefreie Umkleidekabine, Dusche/WC, ein Wasserrollstuhl, ein Lift, Sauna auch für Rollstuhlfahrer nutzbar, Rampe zum Saunagarten, zwei Behindertenparkplätze

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 6.30 bis 22 Uhr, Mittwoch 10 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Kassenschluss 60 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten; Badeschluss 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.

Ticketpreis: Haupttarif 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro); Basistarif Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr: 3,50 Euro (ermäßigt 2 Euro). Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Anfahrt: S41, S42, S8 und S85 bis Haltestelle Greifswalder Straße; M2 bis Fröbelstraße, M4 S Greifswalder Straße, M10 bis Winsstraße.

S41, S42, S8 und S85 bis Haltestelle Greifswalder Straße; M2 bis Fröbelstraße, M4 S Greifswalder Straße, M10 bis Winsstraße. Adresse: Lilli-Henoch-Straße 20, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg.

Schwimmbad in Prenzlauer Berg: SSE Schwimm- und Sprunghalle im Europapark

SSE Schwimm- und Sprunghalle im Europapar

Foto: Elke A. Jung-Wolff

Die SSE Schwimm- und Sprunghalle im Europapark ist ideal geeignet für sportliche Schwimmer. Mit seinen verschiedenen Sprungtürmen, Sprungbrettern und der Zuschauertribüne ist das Schwimmbad häufig Austragungsort für sportliche Wettkämpfe und andere Events. Es verfügt außerdem über ein Nichtschwimmer- und ein Behindertenbecken und ist verkehrsgünstig am S-Bahnhof Landsberger Allee gelegen.

Ausstattung: Schwimmbad, Sportbad, 50-Meter-Becken, eine Bahn für Sportschwimmer,

Nichtschwimmerbereich mit Lehrschwimmbecken, Rutsche, Planschbecken, Therapiebecken (32 °C)

Barrierefreiheit : Automatiktüren Ein- und Ausgang, Behinderten-WC am Eingang, vier Kabinen mit je 5 Schränken (ohne Bank), zwei Duschen, vier Toiletten mit je einem Schrank, zwei Wasser-Rollstühle, ein Lift am 50-Meter-Becken, taktile Leitstreifen für Blinde/Sehbehinderte, drei Behinderten-Parkplätze gegenüber vom Eingang, S-Bahn-Anschluss mit Fahrstuhl für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 6.30 bis 22.30 Uhr; Freitag 11 bis 22.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Ticketpreis: Haupttarif 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro); Basistarif Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr: 3,50 Euro (ermäßigt 2 Euro). Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Anfahrt: S41, S42, S8, S85 bis Haltestelle Landsberger Allee; M5, M6, M8, Bus 156 bis S Landsberger Allee; M10 bis Paul-Heyse-Straße, Bus 200 bis Conrad-Blenkle-Straße.

S41, S42, S8, S85 bis Haltestelle Landsberger Allee; M5, M6, M8, Bus 156 bis S Landsberger Allee; M10 bis Paul-Heyse-Straße, Bus 200 bis Conrad-Blenkle-Straße. Adresse: Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg.

Schwimmbad in Prenzlauer Berg: Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße

Schul- und Vereinsschwimmhalle an der Thomas-Mann-Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg.

Foto: Britta Pedersen / ZB

Die Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße ist vor allem ein Schul- und Vereinsbad. Hier lernen die Kleinsten das Schwimmen und es werden die Prüfungen zum Deutschen Schwimmabzeichen abgenommen. Für Frühaufsteher ist das Bad aber zugänglich und ab 6.30 bis 8 Uhr am Dienstag bis Freitag geöffnet.

Ausstattung: 25 Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken

Öffnungszeiten: (Öffentliches Schwimmen) Dienstag bis Freitag 6.30 bis 8 Uhr.

Ticketpreis: Guten-Morgen-Tarif 3,50 Euro. Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Anfahrt: Tram M4 bis Haltestelle Thomas-Mann-Straße.

Tram M4 bis Haltestelle Thomas-Mann-Straße. Adresse: Thomas-Mann-Straße 3, 10409 Berlin-Prenzlauer Berg.

Schwimmbad in Prenzlauer Berg: Stadtbad Oderberger Straße

Berlins schönster Hotelpool im „Hotel Oderberger“ in Prenzlauer Berg.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Das Stadtbad Oderberger wurde 1898 vom Architekten Ludwig Hoffmann konzipiert und 1902 eröffnet. Die wie eine Kathedrale anmutende historische Schwimmhalle ist das Herzstück des Stadtbades. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde das historische Stadtbad Oderberger 2017 wieder für Badegäste geöffnet.

Ausstattung: Schwimmbad, Hallenbad, Sauna, 20 Meter-Becken

Öffnungszeiten: Vor einem Besuch sollten die aktuellen Öffnungszeiten geprüft werden. Das Bad wird auch für Events genutzt und dafür kurzfristig immer wieder trockengelegt. Die aktuellen Öffnungszeiten des Hallenbades Oderberger werden online publiziert oder können telefonisch erfragt werden unter der Pool-Hotline: (030) 780 089 7676.

Ticketpreis: Haupttarif 9 Euro (für 2 Stunden Badnutzung), ermäßigt für Kinder von 4 bis 11 Jahren: 6 Euro; Schwimmbad und Sauna: 19 Euro.

Anfahrt: U2 bis Haltestelle U Eberswalder Straße; N2 bis Sredzkistraße, M10 bis Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark; Tram M1, M10 oder 12 bis U Eberswalder Straße.

U2 bis Haltestelle U Eberswalder Straße; N2 bis Sredzkistraße, M10 bis Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark; Tram M1, M10 oder 12 bis U Eberswalder Straße. Adresse: Oderberger Straße 57, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg.

Freibad in Weißensee: Strandbad Weißensee

Das Bad am Weißen See.

Foto: Michael Brunner

Baden, sonnen, Cocktails trinken: Der Weiße See liegt mitten im Ortsteil Weißensee und bietet nicht nur Anwohnern einen Platz zur sommerlichen Erfrischung. Das Strandbad ist familienfreundlich: Es gibt einen Kinderspielplatz mit Klettergerüst sowie einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Die Strandbar versorgt die Gäste auch am Abend kulinarisch und richtet Events aller Art aus.

Ausstattung: Schwimmbad, Freibad, Sandstrand, abgetrennter Nichtschwimmerbereich, Badeinsel, Wellnessbereich, Kinderspielplatz mit Klettergerüst und Tischtennisplatten, Café und Bar

Öffnungszeiten und Ticketpreise: Das Strandbad Weißensee ist verpachtet. Die Öffnungszeiten und Ticketpreise in der Saison werden über die Internetseite strandbadweissensee.de bekannt gegeben.

Anfahrt: Tram M4, M13, 12 bis Haltestelle "Weißer See", Straßenbahn 27, Bus 29.

Tram M4, M13, 12 bis Haltestelle "Weißer See", Straßenbahn 27, Bus 29. Adresse: Berliner Allee 155, 13088 Berlin-Weißensee.

Schwimmbad in Pankow-Buch: Schwimmhalle Buch

Aus der DDR-Volksschwimmhalle in Buch wurde das neuer Vorzeigestück der Berliner Bäder-Betriebe. Statt tristem Grau gibt es künstlerische Anmutungen.

Foto: Berliner Bäder-Betriebe / BM

Die Schwimmhalle Buch in der Wolfgang-Heinz-Straße wurde im März 2018 grundlegend saniert. Sie verfügt über ein 25 Meter-Becken sowie einen Saunagarten mit Blockhaussauna und Tauchbecken. Die Schwimmhalle bleibt in den Sommermonaten geschlossen.

Ausstattung: Schwimmbad, Hallenbad, Sauna, 25 Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken, Sauna

Schwimmbad, Hallenbad, Sauna, 25 Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken, Sauna Barrierefreiheit : Rollstuhlgerechter Weg zum Eingangsbereich der Schwimmhalle, Behindertenumkleidebereich mit Dusche und WC, Duschrollstuhl, Behindertenlift für das Schwimmerbecken.

Öffnungszeiten: (Öffentliches Schwimmen) Montag 6.30 bis 22 Uhr, Dienstag und Donnerstag 6.30 bis 8 Uhr, Mittwoch 14.30 bis 22 Uhr, Freitag 6.30 bis 8 Uhr und 14.30 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Kassenschluss 60 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten; Badeschluss 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.

Ticketpreis: Haupttarif 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro); Basistarif Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr: 3,50 Euro (ermäßigt 2 Euro). Kinder unter fünf Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Anfahrt: S2 bis Haltestelle Buch, Bus 150 und 158 bis Karower Chaussee.

S2 bis Haltestelle Buch, Bus 150 und 158 bis Karower Chaussee. Adresse: Wolfgang-Heinz-Straße 41, 13125 Berlin-Pankow.

Freibad in Pankow: Sommerbad Pankow

Rutsche, Sprungturm, Solarheizung und Platz für Tausende Berliner: Das Sommerbad Pankow war dank zeitiger Investitionen rechtzeitig für die Gas-Krise gerüstet.

Foto: Berliner Bäder-Betriebe

Ein modernes Erlebnisbad finden Badegäste während der Saison in der Wolfshagener Straße in Pankow. Das Sommerbad Pankow bietet ein 50-Meter-Schwimmbecken, eine große Liegewiese und eine Beachvolleyball-Anlage. Besondere Highlights sind das Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanonen und die High-Speed-Rutsche.