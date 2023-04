Beste Eisdiele in Prenzlauer Berg & Pankow: Das sind unsere Top-Favoriten

Berlin. Ob Eisklassiker, frische Früchte oder außergewöhnliche Sorten, Milch- oder Fruchteis, Spaghetti-Eis, Frozen-Joghurt, hauseigene Bubble-Waffeln oder selbstgemachte Toppings: Pankow und Prenzlauer Berg haben in Sachen Eiscreme und Speiseeis einiges zu bieten, denn die Auswahl an guten Eisdielen & Eiscafés im Kiez ist enorm. Damit Sie die besten Eisdielen Pankows finden, haben wir für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Beste Eisdielen in Pankow: Das sind die Läden mit den besten Bewertungen

Bleibt nur die Frage: Welche Eisdiele in Pankow ist die beste? Eine erste Vorauswahl findet man beim Suchmaschinen-Riesen Google oder beim Portal Tripadvisor. Tausende Gäste haben dort ihre Bewertungen abgegeben. Dort loben sie die Qualität, schimpfen über Preise oder den Service und vergeben Sterne. Wir glauben: Als Orientierung und Probier-Fahrplan eignen sich diese Bewertungen hervorragend.

Disclaimer: Bei den angegebenen Bewertungen handelt es sich ausschließlich um Angaben von Nutzerinnen und Nutzer der Dienste von Google und Tripadvisor oder um Informationen der Restaurant-Betreiber. Die Bewertungen sind nicht repräsentativ und dienen der Übersicht. Bitte überzeugen Sie sich selbst!

Ben, Emi & Friends in Prenzlauer Berg: Bestes Eis aus dem Eislabor

Klassiker, Eigenkreationen und vegane Eissorten: "Ben, Emi & Friends" produziert sein Eis im hauseigenen Eislabor und setzt auf Zutaten wie Vanille aus Mexiko oder Früchte aus der Region. Das Eis ist frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen oder Geschmacksverstärkern. Ein Google-Rezensent meint: "Ein schöner, kleiner und liebevoll gepflegter Laden. Das Eis ist super lecker und die vielen verschiedenen (auch veganen) Sorten laden zum Schlemmen ein. Top Empfehlung!". Ein anderer schreibt: "Der neue Geheimtipp, top Eis und immer neue interessante Sorten."

Ben, Emi & Friends Adresse Gleimstraße 54, 10437 Berlin Öffnungszeiten Sonntag bis Freitag 13 bis 18 Uhr

Samstag 13 bis 19 Uhr Google 5,0 Sterne

Eis, Eisdielen, Eiscafés in Berlin – alle Infos

Bestes Eiscafé in Pankow: Lumia Gelato e Caffé

Das Eiscafé Lumia Gelato e Caffé in der Gotlandstraße bietet zahlreiche Eissorten und Kaffeespezialiäten sowie italienische Leckereien an. "Total liebenswerte Bedienung und das Eis schmeckt bombastisch!", schreibt ein zufriedener Besucher auf Google. Ein anderer: "Am liebsten würde man den Laden gar nicht bewerten, weil er noch so schön ungehypt ist. Das wäre jedoch in Anbetracht des wahnsinnig leckeren Eis und freundlichen Personals unfair."

Lumia Gelato e Caffé Adresse Gotlandstraße 8, 10439 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr,

Sonnabend 10 bis 22 Uhr

Sonntag 11 bis 22 Uhr Google 5,0 Sterne

Bestes Eis und Frozen-Joghurt-Spezialitäten: The GoodCoffee in Prenzlauer Berg

The GoodCoffee in der Gleimstraße bietet neben leckeren Café auch Eis-Kreationen und Frozen-Joghurt-Spezialitäten. Ein Besucher bringt es bei Google auf den Punkt: "Tolles Eis!!!". Ein anderer schwärmt: "So lecker", und ein Gast aus Italien meint: "Die Pistazie ist wirklich gut!!!"

The GoodCoffee Adresse Gleimstraße 19, 10437 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr Google 5,0 Sterne

Alphi's Eis in Pankow: Beste Eisdiele mit großem Suchtpotenzial

Alphonse Lumumba gründete 2019 im Pankower Florakiez "Alphi’s Eis" – und bezieht frische Pistazien direkt aus Bronte.

Foto: Thomas Schubert

In der Eisdiele Alphi's Eis in der Heynstraße gibt es hausgemachtes Eis mit Bio-Milch, feinsten Zutaten und viel Liebe zum Detail. Ein Google-Rezensent schreibt: "Sehr leckeres Eis mit großem Suchtpotenzial! :) Haben hier schon einige Sorten getestet und sie alle haben uns durchweg überzeugt." Ein anderer Besucher meint: "Tolles Team und super Eis. Immer wieder neue Eiskreationen und immer ein Genuss, ob Grieß-Zimt, Birne oder Buttermilch-Zitrone".

Alphi's Eis Adresse Heynstraße 33, 13187 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 11 bis 20.30 Uhr Google 4,9 Sterne

Bestes italienisches Eis in Prenzlauer Berg: Ital. Eis Azzurra Gelato Rallo

Die italienische Eisdiele und Café an der Stahlheimer Straße in Prenzlauer Berg bietet seinen Besuchern neben süßen Sünden der italienischen Backkunst und leckerem Café auch hauseigene Eiskreationen an. "Das Eis ist mega-lecker, die Portionen sind groß und die Verkäufer sehr nett!", schreibt ein Besucher auf Google. Ein anderer Besucher schwärmt: "Mein Lieblingseis im Prenzlauer Berg. Die vegane Pistazie, Haselnuss oder dunkle Schokolade sind der Hammer."

Azzurra Gelato Rallo Adresse Stahlheimer Straße 30, 10439 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr Google 4,8 Sterne

Eiscafé conAmore in Pankow: Bestes Eis und selbstgemachte Bubble-Waffeln

Eine Institution des Eisgenusses im Kiez ist das Eiscafé conAmore in der Berliner Straße in Pankow. In der kleinen Eisdiele gibt es selbstgemachte Bubble-Waffeln und so manche hauseigene Eiskreation zum Probieren. Ein Google-Rezensent schreibt: "Das war heute die leckerste Waffel, die ich je gegessen habe. Abgesehen vom Eis Karamell-Salz und Griechischer Joghurt mit Nüssen gibt es eine lange Liste auch für Sorbet-Fans." Ein anderer Besucher meint: "Für uns das beste Eiscafé in Pankow für Klein und Groß!"

Eiscafé conAmore Adresse Berliner Straße 5, 13187 Berlin Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Montag geschlossen Google 4,8 Sterne

Bestes Café, Kuchen und feinstes Eis: Das Ventelino in Pankow

Das Kiez-Eiscafè Ventelino in der Hauptstraße bietet seinen Kunden leckeren Café und Kuchen und natürlich jede Menge Eisspezialitäten. "Absolut empfehlenswert. So was gibt es selten in Berlin: Gutes leckeres Eis, täglich frische Kuchen, dazu günstig und wirklich immer superfreundlich", schreibt ein zufriedener Kunde auf Google. Ein anderer meint: "Super kleine Eisdiele. Immer eine super Auswahl, egal ob Eis oder Kuchen hier wird jeder etwas finden".

Eiscafé Ventelino Adresse Hauptstraße 30, 13158 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr Google 4,8 Sterne

Beste Eis Berlins: Café Dodo Coffee & Gelato in Prenzlauer Berg

Ausgezeichneten Kuchen zum Kaffee gibt es im Café Dodo Coffee & Gelato in der Dunckerstraße. In der Saison ist der Verkaufsschlager aber natürlich das selbstgemachte Eis. "Abartig gutes Eis mit kreativen Geschmacksrichtungen weit ab vom Mainstream. Das hat natürlich seinen Preis, ist aber jeden Euro Wert!", schreibt ein Gast auf Google. Ein anderer meint: "Das beste Eis von Berlin! Die Atmosphäre und der Inhaber sind einfach toll und machen immer gute Laune!" Auf Tripadvisor urteilt ein Kunde: "Ich habe schon ziemlich viel Eis in Berlin probiert und muss bestätigen, dass dies das absolut Beste ist, das ich je hatte!"

Café Dodo Coffee & Gelato Adresse Dunckerstraße 12, 10437 Berlin Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag 10.30 bis 17 Uhr

Samstag bis Dienstag geschlossen Google 4,8 Sterne Tripadvisor 5/5 Punkte

Bestes italienisches Eis: Im Eiscafé Gianni Eis in Prenzlauer Berg

Das Eiscafé Gianni Eis in der Rykestraße ist häufig gut besucht, aber das Warten lohnt sich. „Perfektes italienisches Eis mit sehr leckeren Eisbechern. Draußen gibt es auch einige Sitzgelegenheiten. Fazit: "Sehr empfehlenswert", schreibt ein Google-Rezensent. Ein anderer Besucher meint: "Bestes Eis in ganz Berlin. Unser absoluter Liebling: Limette-Basilikum – aber alle anderen Sorten sind auch absolut zu empfehlen."

Gianni Eis Adresse Rykestraße 26, 10405 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 12.30 bis 19 Uhr Google 4,7 Sterne

Beste Spaghettieis: Eisstübchen Madlen in Pankow

Im Eisstübchen Madlen wird Familientradition großgeschrieben: Seit 1988 existiert die Eisdiele im Prenzlauer Berg. "Das allerbeste Spaghettieis in Berlin. Ich habe mehr als 10 Eisdielen mit einem Kumpel besucht und diese hat mit Abstand das leckerste Spaghettieis", schreibt ein Kunde auf Google. Ein anderer Besucher meint: "Super nettes Personal & ein vegan-freundliches Eis-Sortiment."

Eisstübchen Madlen Adresse Oderberger Straße 31, 10435 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr Google 4,7 Sterne

Kulteis in Prenzlauer Berg: Unbedingt ausprobieren

Kulteis gibt es gleich zweimal in Prenzlauer Berg. Eine Filiale befindet sich in der Stahlheimer Straße. 2016 hat das Kulteis-Team seine Filiale in der Gleimstraße eröffnet. Auch hier gibt es sehr leckeres hausgemachtes Milch- und Fruchteis, Sorbets und Varianten für Veganer und Laktoseintolerante. Ein Google-Rezensent schreibt: "Leckeres selbstgemachtes Eis mit sehr freundlicher und geduldiger Bedienung." Ein anderer meint: "Unbedingt ausprobieren, super tolle Eissorten, die wahnsinnig gut schmecken."

Kulteis Adresse Stahlheimer Straße 25, 10439 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Sonntag 13 bis 19 Uhr Google 4,7 Sterne

Selbstgemachtes Eis, ausgefallene Toppings: Hiji‘s Gelateria in Pankow

In Hiji‘s Gelateria in der Schönhauser Allee wird den Besuchern selbstgemachtes Eis, frische Waffeln und viele weitere Süßspeisen geboten. "Sehr leckeres Softeis in verschiedenen Sorten mit Toppings aus Schokolade, Crunchy Müsli, Früchten und vieles mehr sowie eine ganz liebe und sympathische Inhaberin", schreibt ein zufriedener Besucher auf Google. Ein anderer meint: "Immer wieder sehr empfehlenswert. Sehr freundliche Bedienung und das Eis ist einfach der Hammer."

Hiji‘s Gelateria Adresse Schönhauser Allee 107, 10439 Berlin Öffnungszeiten Montag 11 bis 20 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10 bis 21 Uhr Google 4,7 Sterne

Bestes veganes Eis: Scrolls Garden in Pankow

"Lass deine (veganen) Eisträume wahr werden", verspricht die Eigenwerbung: Im Scrolls Garden in der Gleimstraße gibt es keine Eiskugeln, denn das selbstgemachte Eis wird hier in Rollen in der Waffel oder im Becher verkauft. "Das Eis wird aus frischen Früchten vor den Augen zubereitet. Es ist lecker, vegan und die Mitarbeiter:innen super freundlich", schreibt ein Gast auf Google. Ein anderer Besucher meint: "Das Eis ist unglaublich. Ich war schon lange auf der Suche nach einem veganen Eisladen und endlich bin ich fündig geworden."

Scrolls Garden Adresse Gleimstraße 26, 10437 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Freitag 17 bis 22 Uhr

Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr Google 4,7 Sterne

Beste Esidiele mit Suchtpotenzial: Early Bird in Prenzlauer Berg

Im Eiscafé Early Bird in der Winsstraße in Prenzlauer Berg gibt es neben Café und frischem Gebäck auch cremiges hausgemachtes Eis. "Mega gutes italienisches Eis, sehr leckeres italienisches Gebäck", urteilt ein zufriedener Besucher auf Google. Ein anderer schreibt: "Die Inhaber von Early Bird sind Italiener, und das merkt man. Für mich gibt es in ganz Berlin kein besseres Eis." Auf Tripadvisor schwärmt ein Besucher: "Hier gibt es unglaublich leckeres Eis, mit Suchtpotential."

Early Bird Adresse Winsstraße 68, 10405 Berlin Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr

Samstag und Sonntag 8 bis 17 Uhr Google 4,7 Sterne Tripadvisor 5/5 Punkte

Eispatisserie Hokey Pokey Pankow: Bestes Eis für Feinschmecker

Das Eis von Hokey-Pokey sorgt in Prenzlauer Berg oft für Stau auf den Bürgersteigen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Traditionell, handwerklich und mit den allerbesten Zutaten – das ist das Versprechen von Hokey Pokey, die als Eispatisserie definitiv zu den bekanntesten in Berlin gehört. "Bestes Eis in ganz Berlin und Umgebung. Man schmeckt die Liebe einfach raus, dafür fahre ich auch gerne eine Stunde, es lohnt sich einfach", schreibt ein Kunde auf Google. Ein anderer meint: "Sehr leckere unterschiedliche Eissorten, die selbst hergestellt werden. Das Personal ist super freundlich und die Kugeln sind großzügig". Auf Tripadvisor bringt es ein Besucher auf den Punkt: "Wau, einfach nur mega gutes Eis".