Fünf Tipps für Kurzentschlossene an Silvester in Pankow

Silvester im Kiez zu feiern, bietet sich in einem abwechslungsreichen Bezirk wie Pankow an. Fünf Möglichkeiten für Kurzentschlossene.

In der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg wird Silvester drinnen und draußen gefeiert.

Berlin. Nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel und noch keine Pläne? Wer keine Lust auf die Riesen-Party am Brandenburger Tor in Berlin hat, lieber vor Ort bleiben und Silvester 2022 in seinem Kiez feiern will, hat dazu im Bezirk Pankow reichlich Gelegenheit: Wir haben fünf Tipps herausgesucht, wie das Ende des Jahres zwischen Mauerpark und Weißensee noch kurzfristig würdig begangen werden kann.

1. Kulturbrauerei wirbt mit Berlins größter Indoor-Party

30 DJs, 13 Dancefloors und um Mitternacht ein Feuerwerk über den Dächern Pankows: Die Kulturbrauerei will im Innenhof und ihren Veranstaltungshallen Berlins größte Indoor-Party feiern. Geboten wird Musik für jeden Geschmack, von der Berliner Cover-Band JCB im Kesselhaus über DJ „dieFeder“ in der Alten Kantine mit Rock & Pop, während im Moon Club DJ Jordan mit Minimal & TechHouse in den Abend startet, während DJingis Khan im Maschinenhaus bei Goa, PsyTrance und Proggy für Stimmung sorgt.

Im Innenhof des historischen Areals ist unterdessen durch die Outdoor-Bühne von Radio Energy mit Countdown zum Jahreswechsel ebenfalls für Unterhaltung gesorgt. Außerdem gibt es auf dem Freigelände Stände mit Bratwurst, Nackensteak und vegetarischem Essen.

Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin, Einlass ab 20 Uhr, Tickets ab 35 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf. Einlass ab 20 Uhr und ab 18 Jahren. Tickets gibt es hier.

2. Der Frannz-Club lädt ein: „Die Schöne Party“

Bei der Party „für nicht mehr ganz junge Erwachsene“ soll im Frannz Club (ebenfalls in der Kulturbrauerei) fernab elektronischer Musik und jeglicher Dresscodes mit Currywurst und Bier statt Canapé und Champagner gefeiert werden. Nach zwei an Corona gescheiterten Silvesterpartys soll unter dem Motto „Time Bandits“ auf drei Dancefloors die Zeit zurückgeholt werden. Mit dabei sind etwa die Liveband „Heart & Soul“, DJ Dr. M mit einem Party-Mix durch alle Jahrzehnte und Stile und der Coverband „Funk Street“ mit Titeln von Joss Stone bis Stevie Wonder.

„Die Schöne Party“ steigt dieses Jahr wieder an Silvester im Frannz.Club (Archivbild).

Foto: David Heerde

Frannz-Club, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Eintritt ab 20 Uhr und 18 Jahren. Karten kosten 44 Euro, Späteinlass ab 1 Uhr morgens 25,30 Euro. Tickets gibt es hier.

3. The Art of New Year’s Eve: Musikbrauerei feiert in Prenzlauer Berg

Feiern in einer Location, die sonst nur für Filmdrehs und Fotoshootings zur Verfügung steht, das bietet die Musikbrauerei in Prenzlauer Berg. Auf zwei Floors werden dabei Dance Classics, Pop & Disco und 90er und House, Techno und Electronic Musik geboten. Fingerfood für den kleinen Hunger und Getränke wie Prosecco, Wein, Bier, Longdrinks, Shots und auch Softdrinks sind im Preis inbegriffen. Um Mitternacht gibt es nach Berliner Tradition Pfannkuchen (jeder 100. mit Senf). Dazu gibt es Videokunst in der Säulenhalle zu sehen.

Von der Greifswalder Straße und dem nahe gelegenen Volkspark Friedrichshain aus gibt’s kann um Mitternacht auch einen Blick auf das Feuerwerk in Mitte geworfen werden.

Musibrauerei, Greifswalder Straße 23a, Eintritt ab 21.30 Uhr und 18 Jahren, Tickets ab 89 Euro (Getränke und Snacks inklusive). Tickets gibt es hier.

4. Theater an Silvester: Dinner for One in der Brotfabrik

„Dinner for One“ ist der Silvester-Klassiker schlechthin. Wer Lust hat, ihn einmal live und in Farbe im Theater zu sehen, hat dazu am 31. Dezember gleich mehrfach in der Brotfabrik in Weißensee Gelegenheit. Zwischen 15.30 und 21.30 Uhr gibt das Ensemble gleich sechs Vorstellungen.

Bekanntes Original aus dem Fernsehen: Diener James (Freddie Frinton) und Miss Sophie (May Warden) als alleinspeisende alte Dame Miss Sophie. In der Brotfabrik können Zuschauer den Sketch live und in Farbe verfolgen.

Foto: WDR / NDR / Annemarie Aldag

Brotfabrik, Caligariplatz 1, 13086 Berlin, sechs Vorstellungen zwischen 15.30 und 21.30 Uhr, Eintritt 13 Euro (ermäßigt 9 Euro). Tickets gibt es hier.

5. Feuerwerk schauen im Mauerpark

Wer nach einem Treffen bei Freunden oder einem opulenten Raclette-Essen mit der Familie einen guten Platz sucht, um sich zum Jahreswechsel das Feuerwerk um den Fernsehturm anzuschauen ist auf dem Hügel im Mauerpark im Bezirk Pankow richtig. Anders als in den Corona-Jahren ist es dabei auch wieder erlaubt, selbst Raketen und Böller zu zünden. Verbotszonen für Feuerwerk gibt es in Berlin zum Jahreswechsel 2022/23 nur an diesen Orten.

Mauerpark, Eberswalder Straße, 10437 Berlin