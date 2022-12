Die Wahl in Zahlen 32.000 Masken für Wiederholungswahl in Pankow

Berlin. Wenn am 12. Februar die Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stattfindet, will Pankow für alle Gegebenheiten gerüstet sein. Sowohl personell, materiell als auch in Sachen Infektionsschutz bietet das Wahlamt bewusst mehr auf, als gebraucht wird. Auch weil es bei der Ursprungswahl 2021 an wesentlichen Voraussetzungen – wie Wahlkabinen und Stimmzetteln – gefehlt hatte, soll die Vorsorge diesmal umso gründlicher ausfallen.

Nun gibt der Bezirk Auskunft über die bisherigen Vorbereitungen für den zweiten Anlauf der Stimmabgabe nach der vergangenen Chaoswahl und nennt dabei Zahlen, die den enormen Aufwand verdeutlichen.

• Mehr als 8000 Wahlhelfer haben in Pankow bis Weihnachten ihre Bereitschaft angemeldet – nur 4500 werden gebraucht

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

• 215 Urnenwahllokale sind fest eingeplant – diesmal teils mit besserer Erreichbarkeit und kürzeren Wegen

• 30 Paletten Stimmzettel wurden im Rathaus Pankow eingelagert – weitaus mehr, als aller Voraussicht nach benötigt

• 25.000 Umschläge und 300 Ordner liegen für die Sortierung der Unterlagen bereit

• Für den Infektionsschutz geliefert bekommen, hat der Bezirk 3300 Flaschen Hand-Desinfektionsgel, 8000 FFP2-Masken und 16.000 OP-Masken. Es gehe darum, „die Sicherheit der Walhelfenden nicht außer Acht zu lassen“, heißt es dazu.

Diejenigen Bewerber, die der Bezirk als Wahlhelfer auswählt, sollen ihre Einsatzschreiben ab Januar 2023 per Post erhalten. Als nächste Herausforderung gilt nun die Inbetriebnahme der zentralen Briefwahlstelle in der Fröbelstraße 17 in Prenzlauer Berg ab dem 2. Januar. Dort soll man dann Briefwahlunterlagen abholen und auch vor Ort abstimmen können. Weitere Detailinformationen zu diesem Thema will der Bezirk in Kürze bekanntgeben.

Mehr Nachrichten aus Berlin-Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• So befreit Pankow Hunde aus Qualvoller Haltung

• Lesen Sie weitere Beiträge aus Pankow und Prenzlauer Berg

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost