Beste Döner in Prenzlauer Berg: Das sind die 10 besten Läden

Berlin ist die Döner-Hauptstadt Deutschlands: Insgesamt 1600 Dönerläden soll es in Berlin geben. Ob als klassischer Döner vom Drehspieß im Fladenbrot, als vegetarische Variante mit Gemüse und Halloumi-Käse oder gerollt als Dürüm: In jedem Laden schmeckt der Döner ein bisschen anders. Lecker ist die Fleisch- oder Gemüsetasche aber eigentlich immer - und der Preis stimmt meistens auch. Bleiben nur die Fragen: Welcher Döner in Prenzlauer Berg ist der beste? In welchem Dönerladen sollte man unbedingt mal einen Döner Kebap probieren? In welchem Imbiss lohnt sich das Bestellen?

Bester Döner in Prenzlauer Berg: Das sind die 10 Läden mit den besten Bewertungen (Google/Tripadvisor)

Döner gibt es in Berlin an fast jeder Ecke. Auch in Prenzlauer Berg gibt es kaum eine Straße ohne Dönerladen. Welcher Döner ist also der Beste? Eine erste Vorauswahl findet man beim Suchmaschinen-Riesen Google oder beim Portal Tripadvisor. Tausende Gäste haben dort ihre Bewertungen abgegeben. Dort loben sie das Essen, schimpfen über den Service und vergeben Sterne. Wir glauben: Als Orientierung und Probier-Fahrplan eignen sich diese Bewertungen hervorragend.

Disclaimer: Bei den angegebenen Bewertungen handelt es sich ausschließlich um Angaben von Nutzerinnen und Nutzer der Dienste von Google und Tripadvisor oder um Informationen der Restaurant-Betreiber. Die Bewertungen sind nicht repräsentativ und dienen der Übersicht. Bitte überzeugen Sie sich selbst!

Hier finden Sie unsere 10 besten Dönerläden in Prenzlauer Berg:

Bester Döner-Imbiss in Prenzlauer Berg: "Rüyam Gemüse Kebab"

Gemütlich eingerichteter Döner- und Dürüm-Imbiss mit Falafel und veganen und vegetarischen Gemüsevarianten. Ein Google-Rezensent schreibt: "Was soll man sagen. Deutschlands bester Döner. Knusprig, Frisch, Saucen perfekt." Ein anderer Nutzer schreibt: "Einfach Edel. Lieblingsdöner, bester Halloumi, bestes Gemüse, bestes Brot. Und ein durch und durch freundliches Personal." "Sehr lecker - freundlicher Service und ein tolles Geschmackserlebnis mit dem gebackenem Gemüse!!", heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Schönhauser Allee 44A, 10435 Berlin

Schönhauser Allee 44A, 10435 Berlin Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 0 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 2 Uhr

So.-Do. 11 bis 0 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 2 Uhr Google: 4,9 Sterne

4,9 Sterne Tripadvisor: 4,5/5 Punkten

Dönerladen in Prenzlauer Berg: "K'Ups Gemüsekebap"

Döner Kebab mit Grillgemüse und Soßen in einem coolen Imbisslokal im Industriestil. "Nicht nur ein Döner, sondern ein Erlebnis, ein Gaumensegen, den ich so nie wieder missen will", schreibt ein Google-Rezensent. "Der wohl beste Döner in ganz Berlin. Leckere, frische Zutaten. Tolles Brot, sehr leckere Soßen - hier stimmt alles", meint ein anderer Gast. “Für mich der beste Döner”, heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Kastanienallee 102, 10435 Berlin

Kastanienallee 102, 10435 Berlin Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 1.30 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 3 Uhr

So.-Do. 11 bis 1.30 Uhr, Fr./Sa. 11 bis 3 Uhr Google: 4,5 Sterne

4,5 Sterne Tripadvisor: 4,5/5 Punkten

Bio-Döner essen in Prenzlauer Berg: "Meraba"

Döner aus eigener Produktion mit Neuland-Fleisch. Ein Gast schreibt bei Google: "Alles mega frisch und zu 100% selbst gemacht. Auch der Spieß war selbstgesteckt. Gute Auswahl an Saucen und Gerichten." Ein anderer schreibt: "Der beste Döner in Berlin. Sehr gutes und qualitativ hochwertiges Fleisch, einfach sehr lecker." "Mein erster Bio Döner mit höchsten Standards war wirklich ein Traum", meint ein Kunde bei Tripadvisor.

Adresse: Greifswalder Str. 32, 10405 Berlin

Greifswalder Str. 32, 10405 Berlin Öffnungszeiten: tägl. 10-22 Uhr

tägl. 10-22 Uhr Google: 4,4 Sterne

4,4 Sterne Tripadvisor: 4,5/5 Punkten

Dönerladen in Prenzlauer Berg: "CEM Grill"

Umfangreiche Auswahl an Burgern, auch vegan, in einem trendigen Restaurant im Shabby-Chic-Stil mit großer Terrasse. Ein Google-Nutzer schreibt: "Für mich der beste Döner in Berlin. Und ein extrem sympathischer Inhaber!" Ein anderer meint: "Der Döner schmeckt hervorragend und wird mit viel Liebe zubereitet."

Adresse: Schliemannstraße 1, 10437 Berlin

Schliemannstraße 1, 10437 Berlin Öffnungszeiten: So.-Do. 11 bis 0 Uhr, Fr./Sa. 12 bis 0 Uhr

So.-Do. 11 bis 0 Uhr, Fr./Sa. 12 bis 0 Uhr Google: 4,6 Sterne

Leckerer Döner in Prenzlauer Berg: "Ali Baba"

Einfaches Thekenrestaurant für türkische Klassiker und andere beliebte Speisen wie Döner Kebab und Pizzastücke. "Ich wohne schon seit 40 Jahren in Prenzlauer Berg und kann sagen, hier gibt es den besten Döner", schreibt bei Google ein Kunde. "Beste Döner die ich je gegessen habe", meint ein anderer Kunde. "Ein versteckter Schatz. Leckeres gesundes und preiswertes türkisches und orientalisches Essen in einem ganz hübsch eingerichteten Restaurant, das zentral im Szene-Kiez Prenzlauer Berg liegt", schreibt ein Gast bei Tripadvisor.

Adresse: Danziger Str. 2, 10435 Berlin

Danziger Str. 2, 10435 Berlin Öffnungszeiten: So.-Do. 9.30 bis 2 Uhr, Fr./Sa. 9.30 bis 3 Uhr

So.-Do. 9.30 bis 2 Uhr, Fr./Sa. 9.30 bis 3 Uhr Google: 4,1 Sterne

4,1 Sterne Tripadvisor: 4/5 Punkten

Bester Döner in Prenzlauer Berg: "Bilakiss"

Imbiss mit Kebab, Falafel und Würsten sowie Beilagen wie Pommes mit Garnierung. "Bester Döner in der Umgebung. Gut gelaunte Bedienung und auch bis spät Abends noch offen. Top!", schreibt ein Google-Nutzer. "Bester Döner überhaupt! Es ist uns jedesmal wert, diese Strecke bis dahin zu fahren, nur um diese Gaumenexplosion zu genießen!", schreibt ein Google-Nutzer. "Sehr leckeres Essen, der beste Döner in der ganzen Stadt. Personal ist sehr lieb und nett", heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Schönhauser Allee/Wichertstraße, 10439 Berlin

Schönhauser Allee/Wichertstraße, 10439 Berlin Öffnungszeiten: tägl. 10 bis 2 Uhr

tägl. 10 bis 2 Uhr Google: 4,2 Sterne

4,2 Sterne Tripadvisor: 4/5 Punkten

Döner Kebab und Döner-Pizza in Prenzlauer Berg: "Mehas Berlin"

Restaurant und Imbiss für Döner, Pizza, Pasta und Burger in entspannter Atmosphäre mit einfacher Einrichtung. Ein Gast schreibt bei Google: "Bester Gemüsedöner meines Lebens, mit roter Beete, allgemein geiler Laden!" Ein anderer meint: "Sehr lecker! Beste Dönerpizza!" "Sehr würzig und fruchtig. Habe Kebab in der Türkei, in Berlin und in Slowenien probiert. Das war das Beste. Der Service ist auch gut", heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Schönhauser Allee 45, 10435 Berlin

Schönhauser Allee 45, 10435 Berlin Öffnungszeiten: tägl. 8 bis 4 Uhr

tägl. 8 bis 4 Uhr Google: 4,3 Sterne

4,3 Sterne Tripadvisor: 5/5 Punkten

Döner oder Dürüm in Prenzlauer Berg: "Ilayda"

Rund um die Uhr geöffnetes Kebaphaus mit diversen Döner-Variationen und Beilagen. "Der Dürüm kommt im Anschluss noch kurz in den Ofen, das macht ihn noch knuspriger. Das Fleisch ist spitze!", schreibt ein Gast bei Google. "Bis jetzt das beste Bistro bei dem ich war. Zu mir sind alle immer sehr freundlich", meint ein anderer Rezensent. "Unser Stammdöner, immer gut, immer freundlich!", heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Schönhauser Allee 109-110, 10439 Berlin

Schönhauser Allee 109-110, 10439 Berlin Öffnungszeiten: tägl. rund um die Uhr

tägl. rund um die Uhr Google: 4,4 Sterne

4,4 Sterne Tripadvisor: 4/5 Punkten

Mit Halloumi und Schafskäse: "Kaplan Döner" in Prenzlauer Berg

"Bester Halloumi-Döner auf Erden! Und die sympathischsten Verkäufer!", meint ein Google-Nutzer. "Ich empfehle euch den Jumbo-Döner mit viel Fleisch und Schafskäse", schreibt ein anderer Gast. "Der Döner schmeckt echt lecker und die Preise sind sehr günstig", heißt es bei Tripadvisor.

Adresse: Schönhauser Allee 117, 10439 Berlin

Schönhauser Allee 117, 10439 Berlin Öffnungszeiten: So.-Do. 10 bis 4 Uhr, Fr./Sa. 10 bis 5 Uhr

So.-Do. 10 bis 4 Uhr, Fr./Sa. 10 bis 5 Uhr Google: 4,1 Sterne

4,1 Sterne Tripadvisor: 4,5/5 Punkten

Döner in Prenzlauer Berg: "Mauer Kebab"

Kleiner und schicker Dönerimbiss in der Nähe vom Mauerpark. "Döner XXL nur mit Knoblauchsoße. Der beste Döner, den ich seit 10 Jahren gegessen habe", schreibt ein Rezensent bei Google. "Wer im Mauerpark ein Döner oder Dürüm essen möchte, ist hier also genau richtig", heißt es in einer anderen Rezension.