Berliner Straßenstreit NS-Verdacht erschüttert Plan zu Straßenbenennung in Pankow

Renommierte Gartenbau-Meisterin oder Gehilfin von Nationalsozialisten? Herta Hammerbacher (1900-1985) sollte in Berlin-Pankow eine große Ehre erfahren. Doch plötzlich führt die fest geplante Straßenbenennung zu ungeahntem Streit.

Pankow will Herta Hammerbacher in einem neuen Kiez eine Straße widmen. Doch in letzter Minute wird ein harter Vorwurf laut.