Pankow zeigt Flagge im Ukraine-Krieg

Zum Tag der Menschenrechte hisst das Rathaus Pankow die Ukrainische Fahne. Bezirksbürgermeister Sören Benn will so ein Zeichen setzen.

Auf das Leid in Odessa will Pankow mit seiner Aktion aufmerksam machen. Schon im Sommer reihten sich die Gräber gefallener Soldaten auf den Friedhöfen der Stadt aneinander.

Berlin. Am Rathaus Pankow soll am Sonnabend, 10. Dezember, die ukrainische Flagge wehen. Der Bezirk beteiligt sich damit an einem Aktionstag in Solidarität mit der ukrainischen Stadt Odessa zum Tag der Menschenrechte der Vereinten Nationen.

Zeitgleich mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an Menschen aus der Ukraine, Russland und Belarus, will die Initiative „Protect Odessa – Protect Humanity“ auf die Lage in der ukrainischen Stadt aufmerksam machen.

Pankow solidarisiert sich mit der Ukraine

Im Süden des Landes gelegen ist Odessa eine wichtige Hafenstadt und damit besonders von russischen Angriffen bedroht. Erst am Donnerstag musste wegen einer erneuten Angriffswelle der Strom abgeschaltet werden. Die ukrainische Bevölkerung leidet unter den grausamen Kriegserfahrungen, den verheerenden wirtschaftlichen Verwerfungen, den Trennungen der Familien, den Luftalarmen und vielem mehr, begründet das Bezirksamt Pankow seine Unterstützung.

„Wir möchten mit der ukrainischen Flagge am Rathaus Pankow ein Zeichen für Frieden und Dialog sowie gegen Krieg und Diktatur setzen“, sagt Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke). Pankow hat sich schon in der Vergangenheit Schritte um eine engere Verbundenheit mit der Ukraine bemüht. So ging der Bezirk bislang als einziger in Berlin auf den Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskyj ein, neue Städtepartnerschaften zu gründen.

Die FDP-Fraktion hatte zunächst Odessa als Partnerstadt vorgeschlagen. Letztlich stimmte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einstimmig für eine Partnerschaft mit der im Westen der Ukraine gelegenen Kleinstadt Riwne. Pankow prüft aktuell die Möglichkeiten, wie am besten unterstützt werden kann.

Mehr aus Pankow und Prenzlauer Berg finden Sie hier.