Obi in Pankow: Verkaufsoffene Sonntage, Öffnungszeiten

Berlin. Handwerker und Heimwerker finden bei Obi in Pankow ein umfangreiches Sortiment: Werkstoffe für Haus und Garten, alles rund um Elektroinstallationen und Sanitäranlagen, Innenausbau und Außendämmung, Pflanzen oder Gartenmöbel – der Baumarkt an der Blankenburger Straße verspricht eine Fülle an Produkten, Services und eine kompetente Beratung.

Gibt es bei Obi in Pankow einen verkaufsoffenen Sonntag? Was sind die Öffnungszeiten? Was bietet das Gartencenter? Wie vereinbare ich einen Termin? Alles rund um den Baumarkt finden Sie hier.

Verkaufsoffener Sonntag bei Obi in Pankow

Der Berliner Senat legt fest, wann es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstadt gibt. Ingesamt acht Termine werden zu diesem Zweck jährlich festgelegt. Die Öffnungszeiten sind an diesen Tagen von 13 bis 20 Uhr.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt hatte der Senat bestimmt, dass am zweiten und vierten Adventssonntag, also am 4. und 18. Dezember 2022, ein verkaufsoffener Sonntag in Berlin stattfindet.

Obi in Pankow: Öffnungszeiten und Adresse

Geöffnet ist Obi in Pankow montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr.

Die Adresse des Baumarkts lautet:

Blankenburger Str. 86-92, 13156 Berlin-Pankow

Gartencenter bei Obi in Pankow: Termin vereinbaren

Der Obi-Markt in Berlin-Pankow verfügt über ein eigenes Gartencenter. Hobbygärtner finden dort Pflanzen, Gartenmöbel, Sämereien, Gartenwerkzeuge – und alles rund um die Gestaltung von Garten, Balkon oder Terrasse.

Hobbygärtner können zudem bei Obi in Pankow einen Termin vereinbaren, um mit einer Expertin oder einem Experten die Gestaltung des eigenen Gartens zu planen. Eine Terminvereinbarung ist per E-Mail (berlin-pankow@obi.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 030 4750950 möglich.

Baumarkt in Pankow: Die Services bei Obi

Bei Obi in Pankow gibt es einen Farbmisch- und einen Zuschnitt-Service. Außerdem kann man sich in dem Baumarkt Geräte fürs Heimwerken oder Renovieren mieten. Zudem kann man sich vor Ort einen Transporter oder einen Anhänger ausleihen.