Rathaus-Center Pankow: Shops, Parken, Apotheke – alle Infos

Berlin. Das Rathaus-Center Pankow gehört zu den größten Einkaufszentren und Shopping Malls des Berliner Bezirks und bietet laut Betreiber-Angaben 80 Shops auf drei Ebenen. In Pankow zählt es damit neben den Schönhauser Allee Arcaden zu den beliebtesten Shopping-Tempeln des Bezirks.

Welche Shops findet man in dem Einkaufszentrum? Wie und wo kann man dort parken? Was kann man in der Mall essen? Welche Öffnungszeiten haben die Geschäfte? Wann findet ein verkaufsoffener Sonntag statt? Alle Infos zum Rathaus-Center Pankow finden Sie hier.

Rathaus-Center Pankow: Shops in der Übersicht

Aktuell listet die Website des Rathaus-Center Pankows rund 80 Shopping-Gelegenheiten in der Mall auf. Zu den wohl größten Geschäften zählen eine C&A-Filiale und ein Standort des Elektronik-Discounters Medimax.

Auch die Grundversorgung ist gewährleistet: Im Rathaus-Center Pankow gibt es laut Übersicht eine Kaufland-Filiale, dazu Ableger der Drogerie-Ketten DM und Rossmann und des Öko-Markts Bio Company.

Viele weitere Läden des alltäglichen Bedarfs komplettieren das Angebot: Dazu zählen etwa eine Postbank und eine Sparkasse, eine Apotheke (geöffnet Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-20 Uhr), der Blumenhänder Blume 2000, eine Änderungsschneiderei, der Schuhhändler Deichmann, Nanu-Nana, Spiele Max, Tchibo, Thalia oder Fleisch- und Wurstwaren bei Gut Hesterberg.

Außerdem praktizieren im Ärztezentrum des Rathaus-Centers Ärzte verschiedener Fachrichtungen.

Essen im Rathaus-Center Pankow

Snacks gehen nach dem Shoppen immer, zum Beispiel im Backwerk, beim Bäcker Feihl oder beim Wiener Feinbäcker.

Außerdem gibt es in dem Einkaufszentrum das Bistro AsiaGourmet, den Center Grill oder Viet- und Thai-Food im Restaurant Nina.

Rathaus-Center Pankow: Adresse und Öffnungszeiten

Im Rathaus-Center Pankow liegt an der Breiten Straße.

Foto: picture-alliance/ ZB / picture-alliance/ ZB/dpa-Zentralbild

Die Adresse des Einkaufszentrums lautet:

Breite Straße 20, 13187 Berlin

Geöffnet ist das Rathaus-Center montags bis samstags von 9.30 bis 20 Uhr. Kaufland hat abweichende Öffnungszeiten, öffnet um 7 Uhr und schließt um 22 Uhr. Bei allen weiteren Shops kann es in Ausnahmefällen zu weiteren Abweichungen kommen, schreiben die Betreiber auf ihrer Website.

Rathaus-Center Pankow: Parken, Kosten, Einfahrt

Im Rathaus-Center Pankow gibt es ein Parkhaus mit 840 Parkplätzen. Die Kosten: Die erste angefangene Stunde ist kostenlos, die zweite kostet 1 Euro, jede weitere angefangene Stunde 1,50 Euro. Der Höchstbetrag für 24 Stunden beläuft sich auf 10 Euro. Mietparker zahlen monatlich 75 Euro. Kaufland-Kunden erhalten einen Parkrabatt.

Das Parkhaus hat montags bis samstags von 6.45 bis 22.15 Uhr geöffnet und ist sonntags und an Feiertagen geschlossen. Dauerparker können das Parkhaus täglich rund um die Uhr nutzen.

Verkaufsoffener Sonntag im Rathaus-Center Pankow

Der Berliner Senat legt fest, wann es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstadt gibt. Ingesamt acht Termine werden zu diesem Zweck jährlich festgelegt. Die Öffnungszeiten sind an diesen Tagen von 13 bis 20 Uhr.

Zuletzt hatte der Senat bestimmt, dass am zweiten und vierten Adventssonntag, also am 4. und 18. Dezember 2022, ein verkaufsoffener Sonntag in Berlin stattfindet.