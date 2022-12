Schönhauser Allee Arcaden: Shops, Parken, Essen – alle Infos

Welche Shops findet man in den Schönhauser Allee Arcaden? Wie kann man dort parken? Was gibt's zu essen? Alle Infos in der Übersicht.

In den Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg gibt es viele Shops und Gelegenheiten zum Essen (Archivbild).

Berlin. Es ist Pankows größtes Einkaufszentrum an einer der definitiv trubeligsten Ecken von Prenzlauer Berg: In den Schönhauser Allee Arcaden lassen zahlreiche Läden und Geschäfte auf fünf Ebenen kaum einen Shopping-Wunsch offen.

Welche Shops findet man in der Mall? Wie und wo kann man dort parken? Was kann man in dem Einkaufszentrum essen? Welche Öffnungszeiten haben die Geschäfte? Wann findet ein verkaufsoffener Sonntag statt? Alle Infos zu den Schönhauser Allee Arcaden finden Sie hier.

Schönhauser Allee Arcaden: Läden in der Übersicht

Kunden gehen in den Schönhauser Allee Arcaden einkaufen (Archivbild).

Foto: Thomas Schubert

Aktuell listet die Website der Schönhauser Allee Arcaden 69 Shopping-Gelegenheiten in der Mall auf. Zu den wohl größten Geschäften zählen eine H&M-Filiale, C&A und ein Standort des Elektronik-Discounters Medimax.

Auch die Grundversorgung ist gewährleistet: In den Schönhauser Allee Arcaden gibt es laut Übersicht einen Edeka und einen Netto-Supermarkt, dazu Filialen der Drogerie-Ketten DM und Rossmann und des Öko-Markts Bio Denns.

Viele weitere Läden des alltäglichen Bedarfs komplettieren das Angebot: Dazu zählen etwa eine Postbank, eine Apotheke, der Optiker Apollo Optik, der Blumenhänder Blume 2000, der Schuhhändler Deichmann, eine Douglas-Parfümerie, das Sportfachgeschäft Intersport Olympia, Nanu-Nana, Tchibo oder Thalia.

Prenzlauer Berg: Essen und Bar in den Schönhauser Allee Arcaden

Auf dem obersten Parkdeck der Schönhauser Allee Arcaden liegt dem Gast die Stadt zu Füßen.

Foto: Promo

Wer nach dem Shoppen hungrig ist, kann in Filialen der großen Fast-Food-Ketten Burger King oder Nordsee einkehren. Auch ein Ableger der Restaurant-Kette Dean & David findet sich in der Mall.

Backwaren und Süßes gibt es zum Beispiel bei den Bäckern Kamps und Junge, bei Ditsch oder Dunkin'. Ganz oben befindet sich die Rooftop-Bar Deck5, die im Sommer nach eigenen Angaben "die höchste Strandbar Berlins" ist.

Schönhauser Allee Arcaden: Adresse und Öffnungszeiten

Die Adresse der Mall lautet:

Schönhauser Allee 79, 10439 Berlin

Geöffnet haben die Schönhauser Allee Arcaden täglich von 10 bis 20 Uhr. Einzelne Shops und Läden haben abweichende Öffnungszeiten.

Schönhauser Allee Arcaden: Parken, Kosten, Einfahrt

Die Schönhauser Allee Arcaden beherbergen neben Mode- und Elektronikfachgeschäften auch Supermärkte und Drogerien.

Foto: picture-alliance / ZB / picture-alliance / ZB/Zentralbild

Parken kann man in den Schönhauser Allee Arcaden direkt in einem Parkhaus. Die Einfahrt befindet sich an der Greifenhagener Straße. Insgesamt gibt es dort etwa 350 Stellplätze, die Durchfahrtshöhe beträgt zwei Meter.

Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen aktuell 1,20 Euro pro Stunde und bis zu fünf Euro pro Tag. Das Parkhaus hat montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag von 7 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Die Ausfahrt ist jederzeit möglich.

Verkaufsoffener Sonntag in den Schönhauser Allee Arcaden

Der Berliner Senat legt fest, wann es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstadt gibt. Ingesamt acht Termine werden zu diesem Zweck jährlich festgelegt. Die Öffnungszeiten sind an diesen Tagen von 13 bis 20 Uhr.

Zuletzt hatte der Senat bestimmt, dass am zweiten und vierten Adventssonntag, also am 4. und 18. Dezember 2022, ein verkaufsoffener Sonntag in Berlin stattfindet.

Schönhauser Allee Arcaden: Fitness First

Auf der zweiten Ebene der Shopping Mall findet sich eine Filiale der Fitnessstudio-Kette Fitness First. Das Studio hat montags bis freitags von 5.30 bis 23.59 Uhr geöffnet, an den Wochenenden von 7.30 bis 21 Uhr.

Laut Betreiber ist der Club 2400 Quadratmeter groß und bietet eine Vielzahl an Kraft- und Cardiogeräten sowie ein umfangreiches Kursangebot.

Mitglieder des Fitnessclubs können nach dem Training im Wellnessbereich mit Saunen, Dampfbädern und Ruheraum entspannen, Frauen im separaten Frauenwellnessbereich.