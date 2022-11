Tokio Hotel: Tourbus in Prenzlauer Berg gestohlen

Tokio Hotel kommt zu Release-Party des neuen Albums „2001“ nach Berlin und zack wird ihr Tourbus in Prenzlauer Berg gestohlen.

Tokio Hotel bei Veröffentlichung des neuen Albums in Berlin (v.l.): Georg Listing, Bill und Tom Kaulitz und Gustav Schäfer.

Berlin. Aufregung anlässlich der Release-Party für das neue Album „2001“ von Tokio Hotel in Berlin: Wie die Polizei bestätigt, wurde der Band bereits am Wochenende in Prenzlauer Berg ein Tourtransporter gestohlen. In dem Fahrzeug soll sich Studio- und Bühnentechnik der Band befunden haben.

„Was für eine Nacht. Gestern früh wurde unsere Backline gestohlen. Trotzdem hatten wir die tollste Release-Party aller Zeiten!“, schrieb Bill Kaulitz auf seinem Instagram-Account. Es folgen Bilder der Veröffentlichungsfeier in Berlin, bei der unter anderem mit Palina Rojinski und Joko Winterscheidt ordentlich gefeiert wurde.

Prenzlauer Berg: Tourbus von Tokio Hotel wird vor Veröffentlichungsfeier von „2001“ gestohlen

Nach Angaben, die die Polizei Berlin gegenüber dem RBB machte, wurde der Wagen, ein weißer Transporter vom Modell Peugeot Boxer, am Sonnabend, den 19. November, um 2.30 Uhr morgens in einer Straße in Prenzlauer Berg gestohlen.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Fahrzeug gehört offenbar der Eventagentur „Mint Live Solutions“ aus Mannheim. Die Firma nutzte ebenfalls Instagram, um auf den Diebstahl des Transporters aufmerksam zu machen, nennt hier das benachbarte Friedrichshain als Ort des Diebstahls. Demnach soll der Wagen mit dem Kennzeichen MA-NT 2000 zugelassen sein und den Unternehmensnamen in türkis an Seiten- und Heckscheibe foliert haben.

„Bitte teilt diesen Post so fleißig wie möglich, um die Diebe zu fassen!!! Und um der Band, die mit unserem Fahrzeug unterwegs war, ihre Instrumente wiederzubeschaffen.“ Das Material soll mit Seriennummern erfasst sein. Darunter Mikrofone, Funk, MacBooks und sogenannte Flightcases, in denen Bühnenequipment transportiert wird.

Wem entsprechende Geräte „unseriös“ angeboten werden, solle sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Der Post schließt mit: „An die Diebe: Schämt Euch!!! Hat die Musikindustrie nicht schon genug unter Corona gelitten???“, heißt es auf Instagram. In einer Antwort unter dem Post schreibt das Unternehmen weiter, dass der Transporter inzwischen in Polen gesichtet worden sein soll.

Lesen Sie auch:

Tokio Hotel, ursprünglich mit Songs wie „Durch den Monsun“ bekannt geworden, haben am vergangenen Wochenende die Veröffentlichung ihres sechsten Albums in Berlin gefeiert. „2001“ nimmt Bezug auf das Gründungsjahr der Band aus Magdeburg. Nach einzelnen Singles in den vergangenen Jahren ist es die erste große Neuerscheinung seit dem Album „Dream Machine“ von 2017.