Frühstücken in Prenzlauer Berg – So fantastisch! Das sind unsere Tipps

In Prenzlauer Berg und Pankow gibt es zahlreiche Cafés, in denen man richtig gut frühstücken kann. Wie zum Beispiel das SowohlAlsAuch an der Kollwitzstraße.

Frühstück Frühstücken in Prenzlauer Berg: So fantastisch! Unsere Tipps

Berlin. Ein guter Morgen braucht ein gutes Frühstück – besonders am Wochenende! Und besonders dann, wenn der Frühling nach endlos langen Monaten endlich auch die Hauptstadt erreicht. Ein Glück, dass es in Prenzlauer Berg und Pankow so leicht fällt, am Samstag oder Sonntag einen geeigneten Ort für den richtigen Start in den Tag zu finden. Egal, ob süß oder herzhaft, rustikal oder fein, alteingesessen oder ganz neu in Berlin: Diese Cafés, Bars, Bistros und Restaurants versprechen mehr als nur knackige Brötchen, guten Kaffee oder Kuchengenuss.

Frühstück in Prenzlauer Berg: das SowohlAlsAuch am Kollwitzplatz

Das SowohlAlsAuch an der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg.

Foto: Jens Kalaene / picture alliance / ZB

Im SowohlAlsAuch in Prenzlauer Berg frühstückt man in gemütlicher Kaffeehaus-Atmosphäre. In dem Gründerzeit-Eckhaus werden täglich frisch gebackene Torten serviert, von der Cassis-Torte bis zur Nuss-Mascarpone-Torte. Dazu gibt es auch spezielle Heißgetränke wie etwa das Glas Sanddornsaft. Lecker!

Öffnungszeiten: tgl. ab 8 Uhr

tgl. ab 8 Uhr Adresse: Kollwitzstraße 88, 10435 Berlin

Frühstücken in Prenzlauer Berg: Anna Blume

Das „Anna Blume“ an der Kollwitzstraße gilt als Berliner Frühstücks-Institution.

Foto: picture alliance / Gilles Targat/Photo12

Zu den Pionieren der Berliner Frühstücks-Kultur zählt das „Anna Blume“ an der Kollwitzstraße. Auf der Frühstückskarte stehen unter anderem Buttercroissants, Obst, Jogurt und Müsli. Neben den Klassikern gibt es auch vegetarisches und veganes Frühstück. Zu trinken gibt es neben Cafés und Tees frisch gepresste Säfte, Orangen-Buttermilch und Gurken-Kefir. Wer es zum Frühstück bereits richtig süß mag, kann auch eine der hausgemachten Torten probieren. Himmlisch!

Öffnungszeiten: täglich ab 8 Uhr, Frühstück bis 15 Uhr

täglich ab 8 Uhr, Frühstück bis 15 Uhr Adresse: Kollwitzstraße 83, 10435 Berlin

Stück vom Glück: Frühstücks-Café in Pankow

Ein herzhafter Bagel zum Frühstück: Hellen bedient auf der grünen Außenterrasse des „Stück vom Glück“ manchmal sogar Prominente.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Ist es die Lage vor dem prunkvollen Tor des Pankower Bürgerparks? Ist es der Käsekuchen mit frischen Beeren? Im Florakiez mag es inzwischen vor Cafés wimmeln. Aber wer seine Lust auf Bagels oder die neue Mocca-Torte mit der Neugier auf pfiffiges Interieur-Design verbinden will, wird immer wieder an der Wilhelm-Kuhr-Straße landen. Hier weist das Markenzeichen, ein rosa Kleeblatt, den Weg. Mit etwas Glück sitzen sogar Schauspieler und Prominente am Nachbartisch und schlecken schon morgens ein Softeis mit Espresso-Guss.

Öffnungszeiten: 9–18 Uhr, am Wochenende 10–18 Uhr

9–18 Uhr, am Wochenende 10–18 Uhr Adresse: Wilhelm-Kuhr-Straße 2, 13187

Café Morgenrot: Vegetarisch und vegan frühstücken in Prenzlauer Berg

Hier wird das ganze Wochenende gebruncht. Und das ausschließlich mit vegetarischen und veganen Speisen. Die Auswahl reicht vom veganen Rührei über eingelegten Tofu bis zu hausgemachten Brotaufstrichen. Weil das von einem Kollektiv betriebene Café auch eine Begegnungsstätte ist, kann nach eigenem Gutdünken zwischen sechs und zwölf Euro gezahlt werden. Wer mehr zahlt, unterstützt Wenigerzahler.

Öffnungszeiten: Fr.–So. ab 11 Uhr

Fr.–So. ab 11 Uhr Adresse: Kastanienallee 85,10435 Berlin

Café Sveda: Pancakes, Kuchen - Lecker-Frühstück

Unweit des Mauerparks liegt das Café Sveda in einer gemütlichen Seitestraße. Serviert werden hier leckere Frühstücksplatten, heiße Pancakes und hausgemachter Kuchen. Mittags und abends werden auch warme Gerichte angeboten. Bei Sonnenschein ist der gemüßtliche Außenbereich zumeist rappelvoll. Sehr großes Lieblingscafé-Potential!

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. ab 9, Sa./So. ab 10

Mo.-Fr. ab 9, Sa./So. ab 10 Adresse: Schwedter Straße 79, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Hotel Oderberger: Ein Frühstücksrestaurant für Genießer in Prenzlauer Berg

Das Frühstücksrestaurant im Hotel Oderberger befindet sich im ehemaligen Heizkraftwerk des Stadtbades.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ein Highlight für Genießer und Liebhaber der Berliner Industriegeschichte hält das Frühstücksrestaurant im Hotel Oderberger bereit. Im einstigen Heizkraftwerk des Stadtbades an der Oderberger Straße mit einer beeindruckenden Raumhöhe von 15 Metern wird auf drei offenen Ebenen umgeben von sandsteinfarbenen Backsteinwänden gespeist. Durch bereitliegende Postkarten und erhaltene bauliche Details wie Hähne und Klappen bleibt die ursprüngliche Funktion des Ortes lebendig. Das Küchenteam serviert dazu ein reichhaltiges Angebot an Kaffeespezialitäten, Tee und Sekt, Wurst- und Käseaufschnitt, Müsli, Eierspeisen und frisch gebackenen Waffeln. Auch interessant: Vegan frühstücken in Prenzlauer Berg: Die besten Läden

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7-10.30 Uhr, Sa./So. bis 11 Uhr

Mo.-Fr. 7-10.30 Uhr, Sa./So. bis 11 Uhr Adresse: Oderberger Str. 57, 10435 Berlin

Frühstück in Prenzlauer Berg: Napoljonska

Das Café „Napoljonska“ an der Kastanienallee.

Foto: Amin Akhtar

Zugegeben: Das „Napoljonska“ liegt schon in Mitte, aber die Bezirksgrenze zu Pankow ist nur wenige Meter entfert. Tisch, Stühle, Polster, selbst die Tapete ist in zarten Pastelltönen gehalten, so dass man sich wie in einem rosa Mädchentraum vorkommt. Schon auf dem Tresen stehen aufgereiht in großen Gläsern weiße Mäuse, Zuckerketten und knallrote Marshmallow-Erdbeeren, darunter lachen den Besucher Kalter Hund, Blaubeertartes oder Apple Pie an. Bei soviel süßer Pracht gehen fast die Augen über.