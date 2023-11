Weihnachtsmarkt Pankow und Prenzlauer Berg 2023: Die schönsten Märkte in Überblick

Welche Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr in Prenzlauer Berg, Pankow oder Weißensee statt? Termine und Öffnungszeiten: alle Infos.

Der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg.

Weihnachten in Berlin Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Pankow 2023

Berlin. Die ganz großen Weihnachtsmärkte in Berlin finden 2023 wie immer im Zentrum statt: ob der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, der Weihnachtsmarkt am Bebelplatz oder der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche – die Klassiker zum Weihnachtsfest in der Hauptstadt bieten Glühwein, adventliche Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und die ein oder andere Geschenkidee

Auch im Norden Berlins wird es gemütlich: In Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee gibt es einige Weihnachts- und Adventsmärkte, die einen Besuch wert sind. Überstrahlt wird dieses weihnachtliche Angebot natürlich von einer echten Institution: Der Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei ist längst kein Geheimtipp mehr – und lässt auch 2023 die Vorfreude auf Weihnachten steigen.

Ein wenig übersichtlicher, aber nicht minder stimmungsvoll dürften die Märkte am Kollwitzplatz oder in den Heynhöfen werden. Öffnungszeiten, Termine, Programm: Hier finden Sie eine Übersicht zu den Weihnachtsmärkten in Pankow.

Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2023: Schwedisch, gemütlich und mitten drin

Der Lucia Weihnachtsmarkt in Berlin-Prenzlauer Berg.

Foto: picture alliance/Jörg Carstensen/dpa

Mitten im Trubel von Prenzlauer Berg – und dennoch so gemütlich umschlossen von der Kulturbrauerei: Der Lucia Weihnachtsmarkt gehört auch in diesem Jahr zu den Top-Adressen unter den Berliner Weihnachtsmärkten.

Denn Weihnachten auf dem Lucia-Markt bedeutet: eintauchen in eine mittelalterlich angehauchte Märchenwelt. Dazu tragen einige Attraktionen bei, darunter ein Kettenkarussell, eine kleine Ritterburg zum Armbrustschießen und ein Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten.

Aber warum überhaupt „Lucia“? Lucia ist ein vorweihnachtliches Fest, das in Schweden gefeiert wird. Passend dazu ist auch das kulinarische Angebot. Klar, dass es deshalb neben traditionellem Glühwein auch skandinavischen Glögg aus Rotwein mit Korn oder Wodka sowie Gewürzen gibt.

Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2023 in Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 27. November bis 22. Dezember 2022

27. November bis 22. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr

Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin

Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin Anfahrt: Eberswalder Straße/Senefelder Straße (U2)

Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg: Öko, bio, regional

Der Adventsökomarkt 2022 findet am Kollwitzplatz entlang der Wörther Straße in Prenzlauer Berg statt.

Foto: picture alliance / Global Travel Images

Der Advent 2023 kann kommen: An den drei Adventssonntagen findet auf dem Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg der Adventsökomarkt der Grünen Liga statt – und macht mit seinem nachhaltigen Angebot den großen Weihnachtsmärkten Konkurrenz. 50 Händerinnen und Händler sollen ihre Stände aufmachen und laden ein zu einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel.

Die auf dem Adventsökomarkt angebotenen Spielwaren, Textilien und Kunsthandwerksprodukte aus aller Welt haben eines gemeinsam: Bei ihrer Herstellung wurden soziale und ökologische Standards eingehalten, versprechen die Macher.

Das soll natürlich auch für das kulinarische Angebot gelten: Die Lebensmittel stammen von Berliner und Brandenburger Bio-Höfen, Bio-Fleischereien, Bio-Bäckereien und Naturkostläden.

Weihnachtsmarkt Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz 2023 in Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 3., 10. und 17. Dezember

3., 10. und 17. Dezember Öffnungszeiten: 12-19 Uhr

12-19 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatzes, 10405 Berlin

Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatzes, 10405 Berlin Anfahrt: Senefelderplatz (U2), Eberswalder Straße (U2)

Adventsmarkt in den Heynhöfen 2023 in Pankow: Weihnachten unterm Schornstein

Der Adventsmarkt in den Heynhöfen, einem Fabrikgelände aus der Gründerzeit an der Heynstraße in Pankow, findet 2023 am zweiten Adventswochenende statt. Rund 1500 Besucher stöbern dann zwischen den alten Mauern an Ständen mit Kunsthandwerk, lauschen einem „Hinterhofchor“ oder Jazz-Songs.

Den Markt sieht man von weitem, denn anstelle eines Weihnachtsbaums ist der alte Fabrikschornstein mit Girlanden hell erleuchtet. Der Adventsmarkt in den Heynhöfen ist eben alles, nur nicht Standard.

Adventsmarkt in den Heynhöfen in Pankow 2023: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 9. und 10. Dezember

9. und 10. Dezember Öffnungszeiten: Sa. 11-20 Uhr, So. 11-19 Uhr

Sa. 11-20 Uhr, So. 11-19 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Heynstraße 15, 13187 Berlin

Heynstraße 15, 13187 Berlin Anfahrt: Brehmestraße (Bus 250), S- und U-Bahnhof Pankow (S2, S8, S85, U2)

