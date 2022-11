Flüchtlinge: Berlin mietet Pankower Hostel mit 140 Betten – „Unmut wächst“

Die meisten Geflüchtete in Berlin kamen bisher in den drei Nordost-Bezirken unter. Nun wird ein Hostel im Bezirk Pankow belegt.

Berlin. Noch am Anfang des Jahres ließ der Berliner Senat Hostels als Heime für Flüchtlinge streichen. Nun gibt es keine Alternative mehr, die hohen Ankunftszahlen zu bewältigen, als die touristischen Unterkünfte erneut zu belegen. Das aktuellste Beispiel im Bezirk Pankow: Ein Hostel in der Schwedter Straße in Prenzlauer Berg wird zur Heimat für 140 Geflüchtete. Laut Sozialstadträtin Cordelia Koch (Grüne) hat das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) das Gebäude bereits angemietet, so dass sich die Kapazitäten im Bezirk noch einmal leicht erhöhen.

Inzwischen sind die rund 4300 Unterbringungsplätze für Geflüchtete im Bezirk nahezu vollständig belegt. Auch die Reaktivierung von bereits stillgelegten Containerdörfern an der Siverstorpstraße in Karow und an der Großcurthstraße in Buch Ende 2021 und Anfang 2022 konnte den Bedarf an Übernachtungsplätzen nur zeitweilig decken. „Bei der Unterbringung stoßen wir an Grenzen“, sagt Stadträtin Koch im Sozialausschuss des Bezirks. Die Belastung konzentriere sich im Nordosten Berlins. In den drei Bezirken Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf ist annähernd die Hälfte aller Geflüchteten in Berlin einquartiert, so Koch. Sie hält es deshalb für angebracht, bei einer weiteren Verschärfung der Flüchtlingskrise zunächst in anderen Bezirken nach Lösungen zu suchen.

Neue Flüchtlingsheime: Pankow warnt vor Belegungsgrenzen bei Schul- und Kitaplätzen

Das LAF gehe davon aus, dass Berlin bis Jahresende bis zu 10.000 weitere Plätze schaffen muss und sei mit einem Akquiseteam dabei, mögliche Standorte in allen Bezirken zu prüfen. Dabei ist es geboten, Unterbringungsplätze nicht noch stärker in den jetzt schon hoch belasteten Regionen zu bündeln, „weil wir dann auch bei Schul- und Kitaplätzen an Grenzen stoßen“, wie Koch betont. Trotzdem ist die Belegung des Hostels wohl nicht die letzte Maßnahme zur Erhöhung der Kapazität bei Schlafplätzen. „Wir müssen damit rechnen, dass Einrichtungen, die wir schließen wollten offen bleiben, und dass neue Einrichtungen eröffnen“, erklärt Koch.

Wegen der angespannten Lage, gerade im Pankower Ortsteil Buch, wo sich mehrere große Einrichtungen für Geflüchtete befinden, droht auch die Stimmung in der Nachbarschaft zu kippen, wie die Sozialstadträtin offen zugibt – „der Unmut wächst“.

Ukraine-Krieg: Nur noch 20 Anträge im Sozialamt Pankow pro Tag

Innerhalb des Flüchtlingsstroms spielen laut Bezirk die Anträge von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nur noch eine untergeordnete Rolle. Hier verzeichne das Sozialamt derzeit pro Tag noch 20 Anträge für Sozialleistungen. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs führten noch Hunderte Neuankömmlinge zu Überlastungserscheinungen bei der Behörde. Über den Sommer war in Berlin laut Senat besonder der Anteil von Moldauern und Georgiern gestiegen.