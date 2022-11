Pankow: Bezirk frischt Grünfläche an Danziger Straße auf

So soll eine mit Bürgerideen umgestaltete Grünfläche an der Danziger Straße in Pankow zum Verweilen einladen.

Berlin. Mehr Erholung in der Stadt: Das will der Bezirk Pankow mit der Neugestaltung einer Grünfläche an der Danziger Straße erreichen. Gegenüber dem dicht bebauten Winsstraßenviertel in Berlin ist dazu ein rund 10.000 Quadratmeter großes Areal umgestaltet worden. Es soll nun als „urbane Erholungsfläche“ dienen. Zur Eröffnung lädt der Bezirk am 24. November zu einer Feier.

Ziel des Umbaus ist es gewesen, die Grünfläche einladender zu machen. „Unser Pankow ist mit dieser wirklich attraktiv gestalteten Grünfläche noch ein Stückchen schöner und lebenswerter für uns alle geworden“, sagt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki, die für Ordnung und den öffentlichen Raum verantwortlich ist.

Pankow: Grünfläche in Danziger Straße soll mehr Erholungswert bieten

In die Gestaltung sind nach Angaben der für die Stadtentwicklung zuständigen Amtskollegin Rona Tietje auch Anregungen aus der Nachbarschaft eingeflossen. Möglich gemacht wurde der Umbau mit Geld aus dem Städtebauförderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“. 900.000 Euro sind dafür nach Pankow geflossen.

Zum Teil ganzjährig blühende Stauden und Gräser, eine Baumrundbank und weitere Sitzgelegenheiten laden auf der Grünfläche zum Verweilen ein. Barrierearm gepflasterte Wege sollen die Nutzung möglichst vielen Menschen aus dem Quartier und Passanten ermöglichen.

Nach knapp einjähriger Umbauphase will Pankow die Einweihung am 24. November 2022 von 16 bis 17.30 Uhr feiern. Neben Heißgetränken und einer Feuer-Jonglage-Show erscheint zur Einweihung neben den Bezirksstadträtinnen auch die in der Senatsverwaltung für Quartiersentwicklung zuständige Abteilungsleiterin Sandra Obermeyer. Vertreter des Bezirksamtes stehen für Gespräche zur Verfügung.