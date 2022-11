Kampagne Pankow darf teures Wohnhaus am Friedhofspark nicht stoppen

Am Nordrand des Friedhofsparks in Prenzlauer Berg entsteht ein Neubau mit bis zu 1,7 Millionen Euro teuren Wohnungen – trotz einer mehr als 2200 Stimmen umfassenden Petition.

Petition ändert nichts am Baurecht für ein Wohnhaus mit Alu-Fassaden an einem besonderen Friedhof in Prenzlauer Berg.