Berlin. Wann öffnet der Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz 2023 in Prenzlauer Berg? Was sind die Öffnungszeiten? Die Infos.

Der Advent 2023 kann kommen: An den drei Adventssonntagen findet auf dem Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg der Adventsökomarkt der Grünen Liga statt – und macht mit seinem nachhaltigen Angebot den großen Weihnachtsmärkten in Berlin ernsthafte Konkurrenz. 50 Händerinnen und Händler sollen auch 2023 wieder ihre Stände aufmachen und laden ein zu einem weihnachtlichen Einkaufs- und Shopping-Bummel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von einem externem Anbieter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die auf dem Adventsökomarkt angebotenen Spielwaren, Textilien und Kunsthandwerksprodukte aus aller Welt haben eines gemeinsam: Bei ihrer Herstellung wurden soziale und ökologische Standards eingehalten, versprechen die Macher. Das soll natürlich auch für das kulinarische Angebot gelten: Die Lebensmittel stammen von Berliner und Brandenburger Bio-Höfen, Bio-Fleischereien, Bio-Bäckereien und Naturkostläden.

Weihnachtsmarkt Advents-Ökomarkt am Kollwitzplatz 2023 in Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse – alle Infos

Termin: 3., 10. und 17. Dezember

3., 10. und 17. Dezember Öffnungszeiten: 12-19 Uhr

12-19 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatzes, 10405 Berlin-Pankow

Wörtherstraße entlang des Kollwitzplatzes, 10405 Berlin-Pankow Anfahrt: Senefelderplatz (U2), Eberswalder Straße (U2)

Weihnachtsmärkte 2023 Berlin: Termine und Öffnungszeiten auf einen Blick

bee