Messerangriff in Pankow: Mann erleidet Stiche in den Rücken

Nach einem Angriff in Pankow mussten Ärzte einen 47-Jährigen versorgen, der offenbar von einem Unbekannten in den Rücken gestochen wurde.

Berlin. Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Pankow hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Donnerstag wurde der Polizeiabschnitts 13 in Pankow alarmiert, wo Zeugen einen schwer verletzten Mann im Gebüsch gefunden hatten. Der 47-Jährige war am frühen Nachmittag gegen 14.40 Uhr von Zeugen in einem Gebüsch in der Wollankstraße entdeckt worden. Er war ansprechbar und erklärte, von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein.

Laut Polizeibericht wies der Verletzte mehrere Stiche am Rücken und eine Schnittverletzung an einer Hand auf – wohl zugefügt mit einem Messer. Der 47-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, dort operiert und befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei meldet.

Eine sofort gestartete Suche nach dem Tatverdächtigen durch die Einsatzkräfte blieb erfolglos. Weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt nun die Kriminalpolizei der in Pankow zuständigen Direktion 1.

