Großer Herbstputz im Bürgerpark, poetische Filme in der Kulturbrauerei und veganes Kochen – drei Empfehlungen fürs Ausgehen in Pankow.

Reif für den Herbstputz: Im Bürgerpark Pankow rückt eine Kolonne von Freiwilligen an.

Ausflugstipps Drei Tipps für das letzte Herbstferien-Wochenende in Pankow

Berlin. Am letzten Wochenende der Herbstferien lässt sich aufkommender November-Trübsinn in Pankow leicht besiegen - ob mit gemeinsinniger Arbeit, Kochkunst und künstlerischen Filmen. Die Berliner Morgenpost hat drei Empfehlungen zusammengetragen.

Herbstputz im Bürgerpark Pankow

Die wohl prächtigste Grünanlagen des Bezirks braucht ein letztes Mal Pflege vor dem Winter. Nun sind Besucher des Bürgerparks Pankow aufgerufen, am Sonnabend bei einem großen Herbstputz ihren Beitrag zu leisten. Ab 11 Uhr treffen sich Freiwillige am Haupttor, um gemeinsam mit Kräften des Pankower Gartenbauamtes Wege und Beete von Laub oder Unrat zu befreien. Gartengeräte und Müllbeutel für die Aktion will der Parkverein beschaffen - eigene Ausrüstung ist trotzdem Willkommen.

Herbstputz Bürgerpark Pankow, Wilhelm-Kur-Straße 9, 13187 Berlin, Sonnabend, 5. November, ab 11 Uhr

Poetische Filme in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg

Gedichte als Vorlage für künstlerische Kurzfilme – diese Idee steckt hinter dem Zebra Poetry Film-Festival. Ein Ereignis, das am Wochenende im Kino der Kulturbrauerei stattfindet und eine besondere Kunstform feiert: den Poesiefilm. Als Gast erlebt man nicht nur ein abwechslungsreiches Filmprogramm, sondern wird auch Zeuge von Wettbewerben, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und Vorträgen. Auch an die passende Unterhaltung für Kinder haben die Festival-Macher gedacht. Sonnabend und Sonntag sind ganztägig Überraschungen für Kinogänger vorprogrammiert.

Zebra Poetry Film Festival, Kino in der Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Sonnabend und Sonntag, 5. Und 6. November ganztägig

Veganer Kochkurs im Pankower Florakiez

Wie gelingt ein veganer Festschmaus? Der frühere Banker Thore Hildebrandt bringt es Teilnehmern eines vierstündigen Kochkurses bei. Am Sonnabend ab 17 Uhr sollen Teilnehmer mit ihren Teampartnern ein fleischfreies 3-Gänge-Menü zaubern und dabei auch lernen, wie man Abfall vermeidet. Dazu serviert der Gastgeber, der sich in einem buddhistischen Kloster neue Lebensziele gesteckt hat, auch Kombucha und Sekt für mehr Kreativität in der Küche.

Veganer Kochkurs, Florastraße 27, 13187 Berlin, Sonnabend, 5. November, von 17 bis 21 Uhr, Teilnahme inklusive Essen für 89 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt hier.

