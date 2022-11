Ein Autobahn-Bär begrüßt Reisende, die über Pankow fahren

Berlin. Nun empfängt der Berliner Bär auch alle Reisenden, die über Pankow nach Berlin fahren. Mit der Eröffnung der vollständig sanierten A114 wurde am Dienstagmorgen der vierte Berliner Autobahn-Bär enthüllt.

Schon seit drei Wochen stand die 250 Kilogramm schwere Bronze-Statue nach einer Vorlage der Berliner Bildhauerin Renée Sintenis (1888-1965) auf einem Sockel zwischen den Leitplanken der A114 in Pankow. Dienstag früh wurde die Box abgehoben. Die 1,60 Meter große Tier-Skulptur ist das vierte an der Berliner Landesgrenze zu Brandenburg.

Bislang stehen die Berliner Wappentiere an der A115 bei Dreilinden, an der A113 in Treptow sowie an der A111 in Reinickendorf – dort ist allerdings ein sitzender Bär von dem Bildhauer Günter Anlauf (1924-2000) aufgestellt.

Die A114 ist eine wichtige Nord-Südachse und durchquert den Bezirk Pankow, sie verbindet das Stadtzentrum mit dem Berliner Ring. Die Bauarbeiten an der A114 hatten Ende 2019 begonnen, es wurden sieben Kilometer zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße mit modernem Kompaktasphalt versehen, wobei zwei Asphaltschichten unmittelbar nacheinander aufgebracht wurden.

Früher fertig und billiger

Im Herbst und Winter 2020 standen mit den Arbeiten an den Brücken die größten Bau-Maßnahmen an. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten erst zum Jahreswechsel 2022/23 abgeschlossen werden. Doch nun ist die A114 in Pankow bereits am Dienstag komplett für den Verkehr freigegeben worden. „Wir sind zwei Monate früher als geplant fertig geworden“, sagt Ronald Normann, der Direktor der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes.

Noch erstaunlicher als die unterschrittene Zeitplanung: Auch die Kosten sind niedriger als berechnet: 85 statt der 2019 veranschlagten 93 Millionen Euro kostet das Projekt A114 am Ende.

