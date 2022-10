Pankow: Berlins neuester grüner Radweg zieht Krümel-Spur

In Prenzlauer Berg kam ein neues Verfahren zur grünen Beschichtung von Radwegen zum Einsatz - mit krümeligen Folgen.

Neben dem grünen Radweg an der Grellstraße in Prenzlauer Berg verläuft eine Spur von farbigen Krümeln - die wird nun entfernt.

Verkehrswende in Berlin

Verkehrswende in Berlin Berlins neuester grüner Radweg zieht Krümel-Spur

Berlin. Erst verzögerte sich das Projekt um viele Wochen, weil das Bezirksamt in ganz Deutschland kein Bindemittel kaufen konnte. Jetzt glückte Pankows neuestes Radweg-Projekt doch noch – wenn man von einer ungewollten Schneise von Krümeln absieht. Der grüne Radweg auf der Grellstraße in Prenzlauer Berg hinterlässt auch Spuren auf dem Bürgersteig und der Auto-Fahrspur in Form von Staub und Klümpchen. Offenbar wurde eine Schicht der grünen Asphalt-Partikel gleich nach der Aufbringung wieder abgetragen.

Ein Bauarbeiter, der die Grellstraße am Freitag sicherte, sieht darin kein größeres Problem. „Da wird nochmal nachgearbeitet und abgekehrt“, sagte er zu den grünen Krumen, die sich auf mehr als 50 Metern Länge vom Radstreifen gelöst hatten. Tatsächlich sind Nachbearbeitungen bei Aufbringung der Farbe nach Grünmarkierungen nicht ungewöhnlich, wie Erfahrungen in Berlin zeigen.

Grüne Radwege: Pankow erprobt Alternative zu farbigem Harz

2019 zerliefen frisch markierte grüne Radwege auf der Greifswalder Straße und auf der Joachim-Friedrich-Straße in Halensee. Nicht nur witterungsbedingt, sondern offenbar auch deshalb, weil Verkehrsteilnehmer die frische Farbe mit ihren Reifen verteilt hatten. Dieses vorzeitige Befahren scheint auch beim jetzigen Radweg-Projekt in Prenzlauer Berg die Probleme begünstigt zu haben - denn die offizielle Freigabe soll laut des Bauarbeiters erst kommende Woche erfolgen. Viele Radfahrer sind aber jetzt schon auf der frischen grünen Bahn unterwegs.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Grüne Klümpchen des neuen Radwegs auf der Grellstraße in Prenzlauer Berg wirbelten auch auf den Bürgersteig. Nun wird geputzt.

Foto: Thomas Schubert

Das Abkehren von farbigen Sand- und Harzpartikeln gehört laut Senat zum üblichen Rahmen solcher Arbeiten - schädliche Rückstände in der Natur soll es nicht geben.

Im Fall der Grellstraße erprobt das Bezirksamt Pankow wie berichtet aber ein neues Verfahren der Grünbeschichtung von Radwegen. Dabei wird die Spur nicht durch eine Deckschicht aus Harzen koloriert – sondern mit Farbpartikeln, die direkt in den frischen Asphalt eingemengt sind. Davon verspricht man sich ein verbesserte Haltbarkeit und die vereinfachte Gestaltung neuer Radwege, die zur Sicherheit ihrer Nutzer bunt erstrahlen.

Mehr Nachrichten aus Berlin-Pankow:

• Lesen Sie weitere Beiträge aus Pankow und Prenzlauer Berg

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost