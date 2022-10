Großeinsatz der Feuerwehr Gas-Leck in Pankow: Anwohner in Häusern festgesetzt

Ein Gas-Leck in Pankow-Wilhelmsruh hat am Mittwochvormittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Aktuell dürfen Anwohner der Schillerstraße die Häuser nicht verlassen und sollen darauf verzichten mit Handys zu telefonieren oder zu rauchen. Zunächst hatte die Feuerwehr angenommen, dass alle Häuser evakuiert werden müssen, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke der Morgenpost. „Wir haben Messungen durchgeführt und festgestellt, dass die Gas-Konzentration relativ gering ist“, berichtete er vor Ort.

Trotzdem bleibt die Feuerwehr in Alarmbereitschaft. „Es strömt immer noch Gas aus. Und es kann immer noch geschehen, dass sich Gas entzündet“, erklärte der Sprecher. Inzwischen ist die Gasag vor Ort eingetroffen und bereitet die Reparatur des Schadens an der Gasleitung vor. Dazu müsse man an der Schillerstraße ein Loch graben, um an das Leck zu gelangen, hieß es. Die Abdichtung könntet sich etwa eine Stunde hinziehen – bei Komplikationen auch länger.

Feuerwehr im Einsatz. Es wurde ein Sperrkreis eingerichtet.

BVG-Busse und Autos können die abgesperrte Stelle in Pankow-Wilhemsruh auf der viel befahrenen Hauptstraße weiterhin passieren. Per Funk werden Bus-Fahrer auf den Großeinsatz und die Gefahr des Gas-Austritts hingewiesen. „Man muss an der Stelle mit äußerster Vorsicht durchfahren“, hieß es etwa bei einer Durchsage an einen Fahrer der Linie 155.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Gas-Leck dadurch entstanden, dass bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt wurde. In der Umgebung sind an mehreren Stellen Kanalarbeiten im Gange. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei.