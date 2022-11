Weihnachtsmarkt Lucia 2022 in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg: Alle Infos

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2022 in Berlin? Was sind die Öffnungszeiten? Wie ist das Programm?

Weihnachten in Berlin Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2022: Alle Infos

Berlin. Mitten in der Großstadt – und doch so gemütlich umschlossen von der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg: Der Lucia Weihnachtsmarkt in Berlin gehört auch 2022 zu den Top-Adressen unter den Berliner Weihnachtsmärkten.

Weihnachten auf dem Lucia-Markt bedeutet auch: eintauchen in eine nostalgisch und mittelalterlich angehauchte Märchenwelt. Dazu tragen einige Attraktionen bei, darunter ein Kettenkarussell, eine kleine Ritterburg zum Armbrustschießen, ein Weihnachtsmann-Thron mit Wunschbriefkasten oder auch flackernde Schwedenfeuer. Täglich kommt außerdem der Weihnachtsmann vorbei, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr.

Und warum überhaupt „Lucia“? Lucia ist ein vorweihnachtliches Fest, das in Schweden gefeiert wird. Passend dazu ist auch das kulinarische Angebot in der Kulturbrauerei. Klar, dass es aus diesem Grund neben traditionellem Glühwein auch skandinavischen Glögg aus Rotwein mit Korn oder Wodka sowie Gewürzen gibt.

Der Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg.

Foto: picture alliance/dpa/Carsten Koall

Weihnachtsmarkt Lucia in der Kulturbrauerei 2022 in Prenzlauer Berg: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin: 21. November bis 22. Dezember 2022

21. November bis 22. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr

Mo.-Fr. 15 bis 22 Uhr, Sa./So. 13 bis 22 Uhr Eintritt: frei

frei Adresse: Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin

Knaackstraße 97/Sredzkistraße 1/Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin Anfahrt: Eberswalder Straße/Senefelder Straße (U2)

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.