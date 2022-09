„Richtiges Geisterhaus“: Pankow sucht verschollenen Besitzer

Aktuellster Fall von Verwahrlosung einer Berliner Prachtimmobilie: Die Villa an der Edelweißstraße 3 in Pankow bereitet den Behörden erhebliche Sorgen – weil man nicht weiß, wohin der Besitzer verschwand.

Berlin. Aus dem Briefkasten ragt noch ein Postumschlag. Aber ansonsten wirkt das neu entdeckte „Geisterhaus“ im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh so, als habe es seit Jahren kein Mensch mehr betreten. Von der Edelweißstraße aus betrachtet lässt die mit Efeu zugewucherte Fassade gerade noch erahnen, welch ein Immobilienschatz hier verrottet. Doch das Bezirksamt Pankow wurde auf den kläglichen Zustand offenbar erst dann aufmerksam, als Fassadenputz auf ein Nachbargrundstück krachte.

So erfuhr es jetzt der SPD-Abgeordnete Torsten Hofer in einer Anfrage über die Senatsverwaltung für Wohnen – alle Antworten liegen der Morgenpost vorab vor. Man sei wegen dem Fassadenabbruchs „bauordnungsbehördlich tätig“, heißt es aus dem Bericht des Bezirks, den der Senat übermittelt. Das Verfahren gegen den Eigentümer geht indes weiter. Schon jetzt steht laut Staatssekretär Christian Gaebler fest: Dass die Immobilie leer steht, widerspricht der Gesetzeslage. „Der Fachbereich Wohnen hat nunmehr am 29.08.2022 ein Amtsverfahren wegen Verdachtes auf illegalen Leerstehenlassens von Wohnraum eingeleitet“, heißt es.

Um den Eigentümer zu belangen, dafür müsste man ihn aber erst einmal finden. Aus Sicht der Pankower Behörden ist der Verantwortliche verschwunden. „Eine Abfrage im Melderegister hat ergeben, dass der letzte Bewohner Ende April 2021 unbekannt verzogen ist.“ Dieser Umstand erschwere die Ermittlungen „erheblich“.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Schandfleck für Wilhelmsruh“: Pankower SPD-Abgeordneter mahnt zur Eile

Noch mehr Probleme warten im Hof der Pankower Problemvilla: Schrottautos, Bauabfälle und Müll ziehen Ungeziefer an.

Foto: Thomas Schubert / BM

Aus den Unterlagen gehe hervor, dass der Leerstand mindestens seit Ende April 2021 andauert. Selbst darüber lässt sich also spekulieren. Auch sonst lässt die Villa in der Edelweißstraße 3 die Behörden rätseln. Über Verfall, Sanierung, Abriss oder Verkauf des Hauses hat man im Bezirksamt gar keine Erkenntnisse. „Anträge auf Baugenehmigungen oder Bauvorbescheide liegen nicht vor. Es wurde auch kein Antrag auf Genehmigung zum Leerstand gestellt“, lautet das Ergebnis der bisherigen Untersuchung.

„Geisterhäuser in Berlin“ – lesen Sie auch:

• Aktueller Stand:Der Mühsame Kampf gegen illegalen Leerstand

• Beschlagnahmung:Geisterhaus wird bewohnbar

• Pankow reagiert:Bezirk vermietet Wohnungen in leerem Reichsbürger-Haus

Für Hofer ist die Lage klar: „Hier lebt kein Mensch mehr – das ist ein richtiges Geisterhaus“, beklagt der Wahlkreis-Abgeordnete. Das Grundstück entwickle sich „immer mehr zu einem Schandfleck für Wilhelmsruh“. Er wünsche sich, „dass es bald eine Lösung für dieses Haus gibt, um den städtebaulichen Missstand in Wilhelmsruh zu beheben“, erklärt der Sozialdemokrat.

Neu entdecktes „Geisterhaus“ in Pankow: Am Ende droht ein Zwangsgeld

Dieser verfallende Immobilienschatz könnte Berlinern ein Zuhause geben - stattdessen muss das Bezirksamt Pankow seit einigen Tagen wegen unerlaubten Leerstands ermitteln.

Foto: Thomas Schubert

Ein Ortsbesuch lässt darauf schließen, dass der Bezirk hier auch zur Herkunft mehrerer Schrottautos ermitteln könnte, die sogar mit Kennzeichen im Hof parken. In einer Halde aus Möbeln, Bauabfällen und Plunder hat hier Ungeziefer ein Zuhause gefunden. Bevor Menschen wieder in die Villa einziehen, müsste man wohl wenigstens das Dach reparieren, aus dem Baumwipfel ragen.

Abonnieren Sie den Morgenpost-Newsletter für Pankow

Tatsächlich hat das Bezirksamt inzwischen ein Amtsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubten Leerstand von Wohnraum eingeleitet. Dabei ist folgendes Vorgehen üblich: Zunächst wird der Eigentümer um Stellungnahme gebeten. Anschließend wäre die so genannte „Rückführungsaufforderung“ mit Zwangsgeldandrohung angebracht – wobei „Rückführung bedeutet, das Haus bewohnbar zu machen. Und schließlich wird das Zwangsgeld festgesetzt, wenn Reaktionen ausbleiben.

Senat kennt mindestens 730 Problemimmobilien in Berlin

Seit 2014 leitete allein Pankow 955 Amtsverfahren wegen Leerstand ein. Nach Zwangsgeld-Androhung gelang es in insgesamt 89 Fällen, die Wohnnutzung durchzusetzen, offen waren zuletzt 19 Fälle. Wie bei allen mindestens 730 Gebäuden, Wohneinheiten und so genannten Geisterhäusern, die in Berlin leer stehen, gilt auch hier das gleiche: Das Haus soll seinen Zweck wieder erfüllen. Dass man darin wohnt.

Weitere Nachrichten aus Berlin-Pankow lesen Sie hier