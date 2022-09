Ein Fest gegen Querdenker an der Gethsemanekirche

Berlin. Verglichen mit den vergangenen Monaten hätte es am Sonnabend an der Gethsemanekirche in Pankow konträrer nicht zugehen können: Feiernde Menschen, internationale Musik und gute Stimmung. Unter dem Motto „Fest zusammen im Kiez“ sollte durch das Straßenfest von 12 bis 22 Uhr ein Zeichen gegen die Querdenker und Coronaverharmloser gesetzt werden, die seit einigen Monaten jeden Montagabend an der Gethsemanekirche lauthals verschwörerische Lieder und rechtes Gedankengut von sich geben.

„Wir wollen mit unserem Fest etwas Positives gegen die Querdenker hervorbringen und uns von ihnen nicht unsere Kirche und unseren Kiez wegnehmen lassen“, verkündete Wiebke G., die Sprecherin der Initiative „Gethsemanekiez“, von der das Fest veranstaltet wurde. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von Nachbarinnen und Nachbarn, die sich die rechtsextremistischen Kundgebungen nicht länger gefallen lassen wollen. „Wir stehen für Zusammenhalt im Kiez“, erklärte die Sprecherin.

Ehemaliger Bundestagspräsident Wolfgang Thierse kam zur Gethsemanekirche

Das Programm am Sonnabend bestand nicht nur aus Live-Musik, Kinderaktionen und zahlreichen Informationsständen – zum Beispiel von den „Omas gegen Rechts“ – , sondern auch Kultursenator Klaus Lederer, Pfarrerin Aljona Hofmann und der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse statteten dem Fest einen Besuch ab und sprachen in einer Talkrunde über Demokratie, die friedliche Revolution von 1989 und die Kundgebungen der Querdenker.

„Ich bin wütend über die Vergleiche der friedlichen Revolution mit den Querdenkern“, sagte Thierse und forderte dazu auf, gemeinsam „unsere Straßen und unsere Plätze“ gegen Rechtsextremismus zu verteidigen. Auch Klaus Lederer machte deutlich, dass Kirche ein Kulturort und 22 nicht 89 sei und erntete dafür großen Beifall. Das Fest fand insgesamt großen Anklang bei allen Besuchern, denn die regelmäßigen Demonstrationen der Querdenker scheint vielen Anwohnern in Friedrichshain ein großes Anliegen zu sein. „Vernünftige Leute haben hier heute endlich die Chance, sich zu behaupten“, meinte Marie S. eine Kiezbewohnerin. „Hier ist heute kein Platz für die Querdenker und es ist gut, dass wir mit dem Fest eine positive Gegenaktion veranstalten“.