Mieten ab 6,50 Euro: Neuartiges Sport- und Wohnhaus in Pankow ersetzt diese Ruine

Berlin. Von einer Berliner Schrottimmobilie zu sprechen, scheint nicht übertrieben: Den starken Verfall sieht man einer früheren Kita in Pankows Kissingenviertel von weitem an. Fassaden, Küchen, Sanitäranlage, Flure – all das ist schon lange reif für den Abbruch. Nun gibt Pankows Baustadträtin Rona Tietje (SPD) bekannt: Diese zweistöckige Problembude weicht für ein Experiment, was man in Berlin so noch nicht gesehen hat.

Anstelle der bezirkseigenen Kita-Ruine an der Binzstraße sollen auf der gleichen Grundfläche 53 Wohnungen in einem vierstöckigen Neubau entstehen – und im Erdgeschoss finden moderne Sporträume mit verschiebbaren Wänden für zwei Kiez-Vereine Platz. Trimmen können sich die Nutzer in Zukunft auch auf einer Gymnastikwiese vor dem Eingang dieses Immobilienschatzes.

Weil dem Bezirksamt Pankow die Fläche mit der Ruine schon gehört, kann ein teurer Grundstückskauf entfallen. Und dank einer Partnerschaft mit der landeseigenen Wohngesellschaft Gesobau wird Tietjes Abteilung bei dem Vorhaben ihre Vorstellungen von bezahlbarem Wohnen geltend machen. So dürften Einstiegsmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter nettokalt sicher sein.

Pilotprojekt in Pankow: Unten Sporträume, oben günstige Mietwohnungen

„Es wird ein wertvolles Projekt mit einer Nutzung von Sport und Wohnungsbau im Verbund“, kündigt die Baustadträtin an. Gemeinsam mit der Gesobau und den beiden Sportclubs SC Drehscheibe und Kissingen-Sportverein läuft derzeit die Aktualisierung einer Machbarkeitsstudie. Und es erfolgt eine Klärung, wo die Gesobau für die beiden Clubs Ersatzräume eröffnen kann, wenn am heutigen Domizil in der Binzstraße die Abrissarbeiten laufen.

Diese ersten Entwürfe des Bezirksamts Pankow zeigen das viergeschossige Sport- und Wohnhaus, was die Gesobau auf dem Bezirksgrundstück errichten darf.

Foto: Bezirksamt Pankow / Berliner Morgenpost

Derzeit nutzen die Vereine den maroden Bestandsbau vor allem für den Seniorensport. Und genau dieser Schwerpunkt setzt sich bei der Planung des neuen Viergeschossers fort. Eine Planerin des Stadtentwicklungsamts stellt für die Sportnutzung der entstehenden Räume im Erdgeschoss eine Fortsetzung der jetzigen Angebote in Aussicht.

Pankow baut nur große Familienwohnungen und Apartments für Singles

„Wir haben hier heute Gruppenräume für Seniorensport, Reha und Senioren. Es gibt Ergometer und Cardio-Geräte. Aber leider in einem nicht sehr ansehnlichen Zustand“, schildert sie den Status quo. Eine Asbestbelastung erschwert die Bauarbeiten zusätzlich und sorgt dafür, dass die Gesobau wohl nicht vor 2024 mit ihrem Berliner Pilotprojekt starten kann.

Ausgehend vom Fokus auf Senioren soll der Neubau auch ein Mehrgenerationen-Angebot beheimaten. Und die enge Partnerschaft von Bezirk und Gesobau sorgt dafür, dass die 53 neuen Haushalte Wohnungsgrößen bereithalten, die im Berliner Mietmarkt schmerzlich fehlen: Zum einen sind das besonders große Familien-Wohnungen mit vier bis fünf Zimmern. Zum anderen besonders kleine und kostengünstige Apartments für Singles mit nur ein bis zwei Zimmern.

Berlin erhält durch Pilotprojekt „Housing-First“-Wohnungen für Obdachlose

So will das neue Bauherren-Konsortium im Kissingenviertel also stärker an die echten Bedürfnisse von Mietern heranrücken als es Privatinvestoren mit Gewinninteressen gelingen kann. Und noch eine Neuheit hält der künftige Wohn- und Sportkomplex an der Binzstraße bereit: Zwei der 53 Wohnungen sind für ein lang erwartetes „Housing First“-Projekt reserviert, heißt es aus der Abteilung von Baustadträtin Tietje.

Das heißt: Hier entsteht eine Chance, Obdachlose von der Straße zu holen. So ziehen in Pankows innovativem Sport- und Mietshaus auch Nachbarn ein, die zuletzt unter Brücken schliefen – und auf dem freien Wohnungsmarkt verloren wäre.

