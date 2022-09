„Keine diskriminierenden Stereotypen“: Pankows Grüne fordern mehr Diversität in Medien

Berlin. Machen sich Mitarbeiter des Bezirksamts Pankow beim Herstellen von Flugblättern, Webseiten und Broschüren zu wenig Gedanken um Geschlechter-Fragen, Hautfarbe und Herkunft? Die Grünen-Fraktion sieht jedenfalls Raum zur Verbesserungen – und hat nun den Antrag eingebracht, Pankow in den Medien vielfältiger darzustellen. Konkret geht es zum Beispiel darum, auf Bildern nicht nur Menschen ohne Migrationshintergrund zu zeigen und auch verschiedenen Minderheiten die Chance zu geben, sich mit den Publikationen zu identifizieren.

„Es ist besonders wichtig, dass die Auswahl der Bilder die Vielfalt der Pankower Bevölkerung bei Geschlecht, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung und sexueller Identität widerspiegelt“, erläutert der Grünen-Verordnete Can Aru die Forderung. Denn Pankow sei bei der Bevölkerungszusammensetzung durchaus divers – „und das sollte sich sehen lassen“.

Pankows Medienmacher sollen sensibler werden für Diskriminierung durch Bilder

In der Öffentlichkeitsarbeit sollten Mitarbeiter deshalb ermuntert werden, „auf Diversität zu achten“. Besondere Aufmerksamkeit wünscht sich die Fraktion um Can Aru mit Blick auf „diskriminierenden Stereotype“. Man will also vermeiden, bestimmte Gruppen von Bürgern mit klischeehaften Bildern vorzuführen und abzuwerten.

„Die Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksamtes muss sich an die gesamte Pankower Bevölkerung richten und sollte möglichst viele Menschen erreichen. Damit das gelingt, braucht es mehr Diversität und eine Sensibilität für Diskriminierungen – auch in der Bildsprache“, heißt es zu diesem Problem im Antrag der Grünen.

Antrag bedarf der Beratung in zwei Pankower Ausschüssen

Orientieren soll sich das Bezirksamt künftig an einer Checkliste des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen und an den Vorschlägen in der Fotodatenbank „Gesellschaftsbilder“ des Vereins Sozialhelden. Ebenso empfehlen die Grünen, sich bei der Medienproduktion nach dem Diversity-Landesprogramm des Berliner Senats zu richten.

Allerdings gibt es vor einer Abstimmung dieses Antrag in den Pankower Fachgremien noch Klärungsbedarf. In den kommenden Wochen soll der Antrag in erst im Ausschuss für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung und dann im Ausschuss für Partizipation und Integration beraten werden.

