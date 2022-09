Ein Fest gegen die Wutwinter-Verschwörung in Berlin-Prenzlauer Berg

Berlin. Der Montagabend beginnt mit einer Andacht, mit Gebeten und flackernden Kerzen. Er endet mit wilden Ausrufen zum Dritten Weltkrieg, zur Öffnung von Nord Stream 2 und Falschinformationen zu Patienten mit Impfschäden, die angeblich Krankenhäuser verstopfen. Am Anfang betet Pfarrerin Aljona Hofmann in der Gethsemanekirche leise für Frieden in der Ukraine, gedenkt einem Trans-Mann, der beim CSD in Münster zu Tode kam. Am Ende dreht Captain Future, ein Corona-Verschwörer in gelbem Superhelden-Kostüm, vor der Kirche den Verstärker weit auf für parodierte Songs wie „99 Impftermine“ oder „Die Aerosole sind frei“.

Mehr als 100 Montagsdemonstranten aus dem Querdenker-Spektrum sehen sich als Erleuchtete, die ein Komplott von Pharma-Unternehmen, Russland-Feinden und Waffenhändlern zu durchschauen meinen. Gleich nachdem Pfarrerin Aljona Hofmann ihre politische Andacht beendet, für ukrainische Kriegsopfer gebetet hat, singen Pandemie-Skeptiker für die Versöhnung mit Putin.

Stundenlang erklingt vor der Gethsemanekirche nun ein verschwörerisches Getöse – und auf der anderen Straßenseite brüllen Gegendemonstranten der Antifa und der „Omas gegen Rechts“ Widerlegungen zur Behauptung, dass Corona-Impfungen töten. „Es ist schon September, wir sind vollständig geimpft, aber wir leben immer noch“, schreit ein schwarz gekleideter Mann den Truppen von Captain Future entgegen.

Querdenker-Montagsdemonstrationen in Prenzlauer Berg nehmen Wutwinter vorweg

Worauf ein weiteres Singer-Songwriter-Lied mit Textzeilen erklingt, die den Glauben an eine große Verschwörung in schiefe Reime presst. Ukraine, Corona, Affenpocken, Atomkrieg, Gasknappheit – alle Schlagworte aus den Nachrichten mengen sich in ein Manifest. Und Prenzlauer Berg hört wohl oder übel zu. So geht das nun fast zehn Monate, jeden Montagabend. Was manch einer als deutschen Wutwinter heraufkommen sieht, hat hier schon vergangenen Dezember begonnen und ist im links-grün geprägten Bezirk Pankow zu allen Jahreszeiten real.

Geschwurbel zu Füßen von Jesus Christus: In Prenzlauer Berg verbreiten Querdenker Mythen zum Coronavirus und dem Ausbruch eines Dritten Weltkriegs. Anwohner haben von diesem Getöse genug - und verbrüdern sich bei einem Fest.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Hansjürg Schößler trägt eine FFP2-Maske und schüttelt den Kopf. „Mit Gebrüll gegen Gebrüll ankommen, das ist schwierig“, sagt der Teilnehmer der friedlichen Andachten von Pfarrerin Aljona Hofmann in der Gethsemanekirche. Und als mündiger Bürger freut er sich, dass es an diesem Sonnabend, dem 10. September, etwas anders wird. Dann veranstalten Anwohner, Händler und Kirchen-Leute ein Kiezfest, das dem Verschwörungsglauben eine aufklärerische Fröhlichkeit entgegensetzen will.

Kiezfest an der Gethsemanekirche will der stillen Mehrheit eine Bühne bieten

„Fest zusammen im Kiez“ lautet das Motto der Zusammenkunft, die den unfreiwilligen Zeugen der Querdenker-Tiraden in Prenzlauer Berg Raum verschaffen will. Ab 12 Uhr gehört der Platz vor der Gethsemanekirche Klezmer-Musikern, dem rappenden Lehrer Diego Hagen, der Band von Swing-Star Andrej Hermlin und den Familien aus dem Viertel an der Stargarder Straße. Echte Vermittler der Friedlichen Revolution von 1989 wie der damalige Pfarrer Bernd Albani wollen klarmachen, warum die Montagsdemonstrationen der Querdenker mit ihrer Sache nichts zu tun haben.

"99 Impftermine" und "Die Aerosole sind frei" - umgetextetes Liedgut fehlt bei keiner der Kundgebungen des Pankower Querdenker-Zirkels.

Foto: Thomas Schubert

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sucht dazu das Gespräch mit dem Zeitzeugen Wolfgang Thierse. Auch Geschäftsleute kommen am Nachmittag zu Wort bei einem Talk zum Engagement im Kiez mit Renate Stark von der Caritas. Sie kommen zu Wort, weil sich Händler und Gastronomen in Pankow und Prenzlauer Berg als Leidtragende der Aufzüge von Captain Futures „Freedom Parade“ sehen. Weil der hineingetragene Verschwörungsglaube allmählich am Image des Stadtteils kratzt. Wenn die Montagsdemonstranten von heute aus der Schönhauser Allee einbiegen, klappen manche Lokale demonstrativ die Stühle hoch. Rot-weiße Sperrbänder versperren Bänke.

Parolen für Putin und Corona-Mythen: „Was da montags geschieht, deprimiert total“

Captain Future und die Freedom Parade meinen das Weltgeschehen zu durchschauen und fordern vor der Gethsemanekirche das Ende jeglicher Corona-Maßnahmen ebenso wie die Öffnung der Gas-Pipeline Nord Stream 2.

Foto: Thomas Schubert

Hansjürg Schößler ist einer von denen, die von diesem Schwurbler-Spektakel unter Polizeischutz genug haben. „Wir wollen uns bemerkbar machen. Und mit einem Kiezfest kommen wir hoffentlich weiter“, setzt der Kirchenbesucher auf die Verbrüderung einer stillen Mehrheit. Eine sanfte Antwort auf lärmende Parolen zu Pandemie und Frieden mit Putin. „Wir beten jeden Tag für die Ukraine. Was da montags geschieht, deprimiert total“, bekennt er sich zum Leid, was sich wöchentlich erneuert. „Wir sind Betroffene und wollen etwas dagegen unternehmen“.

Ein Fest der schweigenden Mehrheit soll es also werden, was sich da am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr ereignet, unterstützt vom Bezirk Pankow, vertreten von Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke). Auch er will am Abend Worte finden zu dem, was sich da an jedem ersten Abend der Woche ereignet. Kirche und Kiezbewohner hoffen auf Solidarität und Bilder der Versöhnung, die montägige Szenen der Entzweiung vergessen machen.

Corona-Impfungen und Waffen zur Verteidigung der Ukraine durchgekreuzt - eine Selbstverständlichkeit für die Montagsdemonstranten in Prenzlauer Berg. Wer anderer Meinung ist, wird in ihren Augen Opfer einer Welt-Verschwörung.

Foto: Thomas Schubert

Der Kampf von Gute gegen Böse nervt Prenzlauer Berger

„Erst bezahlen wir Waffen, damit der Krieg in der Ukraine nicht aufhört. Dann bezahlen wir zu teuer eingekaufte Brennstoffe. Die Sanktionen gegen Russland treffen uns“, ruft eine Frau namens Christiane in die Runde ihrer Mitstreiter von Captain Futures Freedom Parade. „Wir werden der Gefahr eines Dritten Weltkriegs ausgesetzt.“ Eine düstere Weltsicht, beantwortet mit „Bravo“-Rufen. Und den Gegenparolen der Antifa. Ein Clinch, der Anwohner und Passanten ratlos macht.

„Es ist der Kampf von Gut gegen Böse“, sagt ein Passant, der die Parade der Querdenker am ersten Tag der Woche zur Kirche zu Genüge kennt. Zum Bild eines beinahe biblischen Kampfes gehört es, dass sich Corona-Skeptiker und Putin-Versteher im Einklang mit Jesus sehen. Es gehört dazu, dass sie sich als die Erleuchteten und die Guten betrachten. Gute Leute, die behaupten, dass Corona-Impfungen töten. Und die es diesen Winter warm haben wollen, dank russischem Gas aus der Pipeline Nord Stream 2.

