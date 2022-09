Pankow eröffnet die modernste Skater-Bahn Berlins

Erster Wettkampf seit zehn Jahren: "Jump in the Park" zog Berlins Skate-Talente in den Pankower Bürgerpark.

Berlin. „Heaven is a Halfpipe“ – es ist die Hymne für eine Neueröffnung, nach der sich Pankows Jugend zehn Jahre sehnen musste. Nun hallte der Song am Sonnabend zum ersten Wettkampf auf der fabrikneuen Skateranlage seit einer Dekade im Bürgerpark an der Panke. Planungs- und Finanzierungsprobleme hatten dazu geführt, dass der Bezirk eine derart lange Zeit für die Neuerrichtung brauchte.

480.000 Euro verschlang der Abbruch der alten Skate-Ruine und die komplett neu konstruierte Bahn mit Betonkurven und Vorsprüngen. Teurer als erwartet, aber in Zeiten steigender Baustoffpreise und Arbeitskosten fällt es eben auch bei Sportanlagen schwer, frühere Kalkulationen einzuhalten. Dafür darf Pankow nun die modernste Skater-Bahn Berlins bespielen. Und mit dem Wettkampf „Jump in the Park“ konkurrierten am Sonnabend prompt junge Sportler in drei Altersgruppen um Preise.

Diese Veranstaltung bedeutete auch die Rückkehr des Jugendträgers „Outreach“, der sich zwischenzeitlich aus der Grünanlage zurückgezogen hatte. Weil man für die Sicherheit auf der maroden Vorgänger-Anlage im Norden des Bürgerparks keine Verantwortung mehr tragen wollte. „Wir bieten nun für die verschiedenen Nutzergruppen Aktionen an. Und wollen den ,Jump in the Park‘ mindestens einmal im Jahr stattfinden lassen“, kündigt Andreas Weingart vom Outreach-Team an.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bürgerpark Pankow erhält einen Mehrgenerationen-Spielplatz mit Calisthenics-Stangen

Mit Premiere der neuen Skateranlage kehrt der Sozialträger "Outreach" in den Bürgerpark Pankow zurück - und unterbreitet neue Freizeitangebote für Jugendliche.

Foto: Thomas Schubert

Was der Laie gemeinhin als „Skater“ bezeichnet, das sind in Wahrheit verschiedene Akteure, die alle an der Halfpipe zur Geltung kommen wollen: Skateboarder, BMX-Fahrradfahrer, Scooter-Artisten. Fortschritte verspricht die Neueröffnung der Anlage auch für Besucher des Parks ohne sportliche Ambitionen. Indem sich Skater am neuen Anziehungspunkt im Nordteil der Grünfläche versammeln, kehrt im südlichen Abschnitt an der Liegewiese mehr Ruhe ein – so die Hoffnung des Bezirks.

Abonnieren Sie den Morgenpost-Newsletter für Pankow und Prenzlauer Berg

Abgehobene Tricks: Beim ersten "Jump in the Park" in Pankow seit einer Dekade schöpften Sportler die Möglichkeiten der Rampen voll aus.

Foto: Thomas Schubert

Womöglich hilft diese Aufteilung auch, Probleme mit Vandalismus, aufgekommen in der Zeit der Corona-Lockdowns, zu beenden. Tatsächlich ist die Erneuerung im Bürgerpark mit dem Neubau der Skateranlage noch nicht beendet. An diesem Wochenende läuft auch die Bürgerbeteiligung für die Gestaltung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes direkt oberhalb der Halfpipe. Voraussichtlich 2023 werden also nicht nur junge Sportler mit Skateboard balancieren – sondern auch Athleten an Calisthenics-Stangen.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier