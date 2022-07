Straßenbahn-Unfall in Pankow: Tram rammt Roller

Berlin. Ein Verkehrsunfall mit einer BVG-Straßenbahn in Pankow hat am Dienstag für einen Rettungseinsatz gesorgt. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein Rollerfahrer bei dem Verkehrsunfall in Niederschönhausen schwer verletzt. Der 60-Jährige fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 14.40 Uhr mit seinem Roller im Rondell des Pastor-Niemöller-Platzes in Richtung Hermann-Hesse-Straße. Dabei wurde er von einer Tram der Linie M 1 erfasst, die vom Pastor-Niemöller-Platz in Richtung Friedrich-Engels-Straße unterwegs war.

Rollerfahrer mit Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte. Sie brachten den Rollerfahrer, der bei dem Verkehrsunfall schwer an einem Bein verletzt wurde, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat inzwischen ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der im Unfallgebiet zuständigen Polizeidirektion 1 übernommen.

