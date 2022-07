Markante Lebensgefahr-Schilder in Berlin-Weißensee jetzt aus Blech

Weil Warnungen auf Papier oder Folien am Weißen See verschwinden, setzt Pankow nun robustere Zeichen – die nicht jedem gefallen.

Berlin. Es ist die dritte Art von Beschilderung am Weißen See in diesem Frühling und Sommer. Diesmal setzt das Bezirksamt Pankow auf auf robuste Zeichen, die Parkbesucher auf eine einfache Tatsache hinweisen sollen: Baden im Weißen See ist außerhalb des Strandbads verboten. Und wer dennoch an wilden Badestellen ins tiefe Wasser steigt, begibt sich in Lebensgefahr.

Diese Botschaft vermitteln seit dieser Woche nun also neue Schilder aus Blech, aufgeständert auf stabilen Pfeilern. Hintergrund ist, wie berichtet, die Sorge, dass es nach den beiden tödlichen Badeunfällen im Juni im Weißen See zu weiteren Unglücken kommt. Dabei hatten ein 17-Jähriger und ein 26-Jähriger ihr Leben verloren. Auch in den vergangenen Jahren kam es bereits zu ähnlichen Unglücken. Damals jedoch existierte um den See herum gar kein Hinweis auf das Verbot des Wildbadens. Frühere Kennzeichnungen waren durch Vandalismus zerstört worden.

Warnungen am Weißen See: Pappschilder und Aushänge an Bäumen verschwunden

Seit diesem Frühling versucht der Bezirk mit grellgrünen Pappschildern an Laternenmasten auf die seit langem geltenden Parkregeln aufmerksam zu machen: Neben dem Wildbaden ist etwa auch das Radfahren, Shisha-Rauchen oder Belästigen von Wasservögeln tabu. Jedoch war einigen der auffälligen Papp-Beschilderung nur eine kurze Lebensdauer beschieden. Unbekannte rissen die Hinweise ab – so dass die Verstöße auch deshalb wieder stattfanden, weil nicht alle von den Regeln wissen.

Ein Erinnerungsort am Ufer des Weißen Sees gilt einem 17-Jährigen, der hier im Juni ertrank.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Beim neuen Hinweis auf Lebensgefahr gab es zunächst eine Zwischenlösung in Form von laminierten Zetteln an Bäumen. Doch auch diese Zeichen verschwanden nach und nach. Wohl auch, weil sich Parkbesucher die Möglichkeit nicht nehmen lassen wollen, bei heißem Wetter im See Abkühlung zu finden.

Seebesucher zweifeln Badeverbot des Bezirksamts Pankow an

Und so beginnt nun im Twitter-Account des Bezirksamts Pankow auch eine Diskussion darüber, inwiefern das mit Schildern verkündete Badeverbot legitim und sinnvoll ist. Unter der Ankündigung eines Users, die neuen Lebensgefahr-Schilder ignorieren zu wollen, schrieb die Pressestelle des Bezirks als Rechtfertigung: „Zwei Menschen sind dieses Jahr gestorben. Wir machen das nicht aus Spaß oder um diesen Ihnen zu verderben.“ Nach dem Hinweis einer weiteren Autorin, dass Baden im Strandbad Weißensee erlaubt ist und folglich der ganze See freigeben werden müsste, nannten die Verantwortlichen des Bezirks-Accounts den Unterschied, der womöglich Leben rettet: „Im Strandbad gibt es Rettungsschwimmer.“

