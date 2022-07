„Verhöhnung von Opfern“: Stolperstein-Diebstahl in Berlin-Weißensee

Drei Stolpersteine, die an frühere jüdische Bewohner erinnern, sind vor einem Haus verschwunden, in dem „Babylon Berlin“ gedreht wurde.

Berlin. Stolpersteine sind eine Form des Mahnens und Erinnerns an die Vertreibung und Ermordung der früheren jüdischen Bewohner Berlins durch Nationalsozialisten. In Weißensee sollen nun ein oder mehrere Unbekannte insgesamt drei Stolpersteine entwendet haben – so berichtet es die Polizei nach einem Vorfall am 9. Juli. Gegen 19 Uhr hatte ein Anwohner an diesem Tag an der Woelckpromenade einen Stolperstein in einem Stoffbeutel gefunden, erklärt die Polizei.

Ermittlungen hätten ergeben, dass insgesamt drei Steine vor der Hausnummer 7 aus dem Gehweg-Pflaster gegraben wurden, von denen bisher nur einer wieder aufgefunden werden konnte. Offenbar handelt es sich um Gedenksteine für die Familie Ilgner, die vor 1936 in einem Haus an der Woelckpromenade wohnte.

Die Polizei lässt den Verlust nicht auf sich beruhen, sondern führt die Ermittlungen mit Experten des Staatsschutzes fort. Auch die Registerstelle des Bezirks Pankow, die mögliche Straftaten aus rechter Gesinnung erfasst, hat den Vorfall protokolliert. Ob und wie die verlorenen Stolpersteine ersetzt werden können, ist derzeit unklar.

Billigung von Nazi-Verbrechen: Weißensees Stolperstein-Initiative reagiert entsetzt

„Wir waren einigermaßen entsetzt, glaubten wir doch bisher, von solchem nicht nachvollziehbarem Frevel in Weißensee verschont zu bleiben, einem Stadtteil, der vielen noch immer als ,gutbürgerlich’ gilt“, erklärt Michael Landmann von der örtlichen Stolperstein-Initiative nach Bekanntwerden des Falls.

Über die Motive des oder der Täter könne man nur spekulieren - doch ein antisemitischer Hintergrund sei durchaus denkbar. Eben weil die Bedeutung der kleinen Gedenktafeln im Boden weithin bekannt ist, wie Landmann meint. „Darum ist es letztlich ein Akt der Verhöhnung von Opfern des Faschismus und damit eine Billigung dessen menschenverachtender Untaten“.

Neuverlegung der Stolpersteine soll mit Spenden gelingen

Den Sachschaden beziffert die Initiative mit 400 Euro. Sie will sich durch den Verlust nicht entmutigen lassen, sondern die Stolpersteine so bald wie möglich ersetzten. Dabei bittet die Stolpersteingruppe Weißensee um Unterstützung in Form von Spenden. Wer die Neuverlegung der drei Stolpersteine unterstützten möchte, hat dazu Gelegenheit über ein Spendenkonto bei der Evangelischen Kirchengemeinde Weißensee, IBAN DE92 1005 0000 4955 1926 67, Verwendungszweck: 51.6900.05 Stolpersteine Weißensee.

Denkmalgeschützt und seit Jahren unbewohnt: Vor dem Mietshaus in der Woelckpromenade 7 in Weißensee sollen Unbekannte die Stolpersteine aus dem Pflaster gegraben haben.

Foto: Thomas Schubert / BM

Der Altbau in der Woelckpromenade 7 ist aus einem anderen Zusammenhang bekannt: So versucht das Bezirksamt Pankow seit Jahren, die leerstehende Immobilie wieder bewohnbar zu machen. Das Baudenkmal diente bereits als Drehort für die Serie „Babylon Berlin“ - ähnlich wie das nahe gelegene Kino Delphi.

