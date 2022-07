Berlin-Pankow: Kinder in der Schule jahrelang von Fahrraddieben beklaut

Berlin. Drängelnde „Elterntaxis“ vermeiden, Schulwegsicherheit und Eigenverantwortung stärken: Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und bringt Berliner Kinder oft pünktlicher zur Schule als eine Mitfahrt im Familienkombi über Stau-Straßen. Kein Wunder, dass Eltern die Vorteile verinnerlicht haben und ihre Sprösslinge mit hochwertigen Fahrrädern ausstatten. In Pankow gilt ein gutes Velo am Schultor längst als Statussymbol. Und das wissen natürlich auch die Diebe.

Wie wertvolle Fahrräder an den Lernorten Langfinger anziehen, zeigt nun der Fall des Max-Delbrück-Gymnasium in Pankow-Niederschönhausen. Hier kamen dieses Jahr in nur fünf Monaten fast 40 Fahrräder abhanden. So teil es die Senatsbildungsverwaltung auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Torsten Hofer mit.

Diebstahlserie in Pankow: Täter kamen zur Unterrichtszeit

„Dabei handelt es sich um 36 vollendete und einen versuchten Diebstahl. Die Tatzeit ist im Regelfall die Unterrichtszeit“, sagt Staatssekretär Alexander Slotty zu den bekannten Fällen zwischen Januar und Mai 2022. Offenbar hat sich die Lage bereits deutlich verbessert gegenüber früheren Jahren. „In den Jahren 2016/2017 befand sich die Fahrradabstellanlage ausschließlich außerhalb des Schulgeländes. Zu dieser Zeit und in den Folgejahren wurden die Fahrräder mit der Abstellanlage in größere Fahrzeuge entwendet und abtransportiert“, heißt es in dem Bericht.

Inzwischen besteht die Möglichkeit, Velos der Kinder im Bereich des Schulhofs abzustellen. Und die Zahl der Straftaten soll dadurch bereits erheblich gesunken sein. Aber selbst auf dem Hof machen sich Diebe am helllichten Vormittag ans Werk. 23 der 37 aktuellen Diebstähle wurden genau hier registriert.

Bekämpfung der Diebesbande durch „Sicherheitspartnerschaft“ mit der Polizei

Als hilfreich erwies sich schließlich die Gründung einer „Sicherheitspartnerschaft“ des Delbrück-Gymnasiums mit dem örtlichen Polizeiabschnitt 13 – einschließlich Präventionsaktionen und dem Verteilen von Flyern. Auch gab es dadurch „Präsenz vor Ort“. Womöglich der entscheidende Faktor. Ein Ergebnis der Bemühungen laut Slotty: „Es wurden insgesamt vier Tatverdächtige zu insgesamt zwölf Taten bekannt.“

Für die Pankower Gymnasiasten gilt die Empfehlung für „korrektes Anschließen unter Verwendung von Schlössern mit hohem Sicherheitsstandard“. So kommt die Bildungsverwaltung auch zu dem Schluss, dass eine Videoüberwachung des Geländes zum Schutz vor Fahrraddieben nicht nötig ist.

Pankow ist Berlins Fahrraddiebstahl-Hot-Spot

Zugleich ist Pankow aber als Berlins Hot-Spot für Fahrraddiebstähle bekannt. In absoluten Zahlen lag der Bezirk bei einer Erfassung der Polizei für 2020 ganz vorne. Gerechnet auf die Fälle pro Kopf liegt er nach Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf auf Platz drei mit 943 Diebstählen pro 100.000 Einwohner. Bis zu 60 Fahrräder pro Tag gehen in Berlin durch Langfinger verloren.

