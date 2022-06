Berlin-Pankow: Anstoß für neues Milieuschutzgebiet in Weißensee

Auch in Weißensee wohnt man zunehmend teuer. Pankows Lokalpolitiker wollen verhindern, dass Alteingesessene weger hoher Mieten rund um den Park am Weißen See verschwinden.

Eingriff in Wohnungsmarkt Anstoß für neues Milieuschutzgebiet in Weißensee

Berlin. Neubauten mit bodentiefen Fenstern zwischen sanierten Gründerzeitfassaden. Junge Familien, die sich in Bio-Supermärkten, bei Flink oder hippen Burger-Läden versorgen: In Weißensee ist ein Wandel spürbar, der bereits Prenzlauer Berg und Alt-Pankow verändert hat.

Eine Gefahr für Bestandsmieter mit begrenztem Einkommen, vermuten die Fraktionen von Linken und SPD in Pankow. Ihr Lösungswunsch: Milieuschutz für einen Kiez, der bislang von keiner sozialen Erhaltungssatzung erfasst ist. Davon hat Pankow derzeit 14 – und ist damit Spitzenreiter in Berlin. Nun hat Rot-Rot den Antrag für das 15. Schutzgebiet auf den Weg gebracht – dank Stimmen der Grünen gelang das gleich im ersten Anlauf.

Bezirk Pankow soll Kiez zwischen Berliner Allee und Pistoriusstraße schützen

Jetzt sollen der Bezirk und Baustadträtin Rona Tietje (SPD) prüfen, wie sich Milieuschutz-Regeln für den Kiez zwischen Pistoriusstraße, Berliner Allee, Indira-Gandhi-Straße, Hansastraße, alte Industriebahntrasse, Rennbahnstraße und Am Steinberg verhängen lassen. Dazu braucht es üblicherweise eine Erfassung durch Planungsbüros, die eine Analyse zur Bevölkerung im Kiez und zur Verdrängungsgefahr vorlegen müssen. Eine Prüfung, die sich oft monatelang, teilweise sogar Jahre hinzieht.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachverdichtung in Weißensee: Derzeit füllen Investoren die letzten Baulücken im stark wachsenden Pankower Ortsteil mit Neubauwohnungen.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

„Die Gegend rund um den Weißen See ist in den letzten Jahren eine zunehmend attraktive Wohnlage geworden. Prozesse der Verdrängung der Bestandsbewohnerschaft sind zu befürchten“, begründet Linken-Politiker Fred Bordfeld, der Vorsitzende des Pankower Ausschusses für Stadtentwicklung, den ersten Schritt. Die Ausweisung von Milieuschutzgebieten habe sich in der Vergangenheit bewährt, „um die schlimmsten Auswüchse der Verdrängung in den entsprechenden Gebieten abzumildern“.

Milieuschutz ist in Berlin umstritten

Kritiker des Milieuschutzes, etwa aufseiten der CDU und FDP und bei den Immobilienverbänden, beklagen hingegen eine Überregulierung, Bürokratismus und Eingriffe in die Rechte von Wohnungseigentümern.

Abonnieren Sie den neuen Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Dass die Interessen von Mietern mehr Geltung brauchen, davon ist hingegen Fred Bordfeld überzeugt, wenn er sagt: „Wir wollen weiter vorausschauend Gebiete mit hohem Aufwertungspotenzial ermitteln und Verdrängungsprozessen frühzeitig einen verträglichen Rahmen geben“. Das Milieuschutzgebiet am Weißen See wäre das dritte im stark wachsenden Ortsteil – nach dem Komponistenviertel östlich der Berliner Allee und dem Viertel an der Langhansstraße.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier