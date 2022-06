BVG darf Schloss Schönhausen in Pankow nicht bewerben

Berlin. Ein neues Besucherzentrum, eine dauerhafte Ausstellung zur dunklen Historie als Lager „entartete Kunst“, ein Café für die Gäste: Das Schloss Schönhausen rüstet auf und will sich als Besucherattraktion in Pankow etablieren. Ein Punkt in der Neuausrichtung betrifft auch die Erreichbarkeit. Längst nicht jeder Berliner weiß, wie er im barocken Schlossgarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln am schnellsten angelangt – manchen erscheint der Fußweg vom Bahnhof Pankow als zu weit.

Dass die Straßenbahn der Linie M1 mit der Haltestelle Tschaikowskistraße näher dran liegt an der früheren Residenz von Königin Elisabeth-Christine, ließe sich recht einfach darstellen, meinen Pankower Lokalpolitiker – mit einer Umbenennung der Station in „Tschaikowskistraße / Schloss Schönhausen“. Was sagt der Senat zu dieser Idee?

Tram-Haltestellen-Umbenennung in Pankow könnte Fahrgäste verwirren

Auskünfte auf eine Anfrage des Pankower SPD-Abgeordneten Torsten Hofer werden Unterstützer des Plans enttäuschen. Auch wenn die Haltestelle der Linie M1 nur 450 Meter vom Eingang des Schlosses entfernt liegt, wird kein inhaltlicher Zusammenhang hergestellt. Es sei nicht vorgesehen, die BVG aufzufordern, Haltestellennamen im Umfeld des Schlosses Schönhausen zu verändern, berichtet Staatssekretärin Meike Niedbal.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg aus lässt sich das Schloss Schönhausen in Pankow bequem erreichen – auch wenn die Haltestelle Tschaikowskistraße kaum darauf schließen lässt.

Foto: Thomas Schubert

„Zweck eines Haltestellennamens ist die möglichst präzise Fahrgastlenkung und -information. Haltestellenbezeichnungen dienen hierbei grundsätzlich nicht der Förderung einzelner Einrichtungen im Haltestellenumfeld im Sinne des Marketings“, heißt es von der Senatsverwaltung für Mobilität. Ziel von Haltestellen-Benennungen sei es, vielmehr „eine eindeutige Fahrgastlenkung“ zu bewirken. Weil aber mehrere Haltestellen im Umfeld des Schlosses Schönhausen in ähnlicher Distanz liegen, könnten Besucher verwirrt sein, dass gerade die Station der M1 an der Tschaikowskistraße auf das Schloss hinweist – so die Argumentation.

Abonnieren Sie den neuen Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Wer nach dem Schloss Schönhausen in Pankow sucht, der wird laut Mobilitätsverwaltung leicht fündig. Der Name der Attraktion sei in Berliner Fahrgastinformationssystemen hinterlegt. Wer das Schloss also zum Beispiel ins Suchfeld von Apps eingibt, der wird sicher ans Ziel geführt – auch ohne Haltestellenumbenennung.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier