Fučík-Denkmal im Bürgerpark Pankow erhält neue Kommentierung

Berlin. Ernst Thälmann und Julis Fučík genossen beide hohes Ansehen in der DDR. Beide waren Kommunisten und wurden von Nazis ermordet. Und beide Persönlichkeiten werden im Bezirk Pankow mit Denkmälern gewürdigt. Nachdem der Bezirk für das Thälmann-Monument in Prenzlauer Berg eine historische Kommentierung beschloss, gibt es eine solche Erklärung auch für das Fučík-Denkmal im Bürgerpark Pankow.

Auf einer Internetseite können Besucher, die über die ungewöhnliche Skulptur mit unterschiedlich hohen Betonstelen, rätseln, nachlesen wer Fučík war. „Menschen! Ich hatte euch lieb. Seid wachsam“ - dieser Ausspruch flankiert das Antlitz des tschechischen Journalisten und steht als Mahnung für Nazi-Verbrechen über den Köpfen von Joggern, Senioren und Müttern mit Kinderwagen geschrieben, die den Park von Nordosten aus betreten.

Besucher des Bürgerparks Pankow lesen einen der berühmtesten Sätze Fučíks

Während seiner Haft in einem Prager Gefängnis wurde der Kommunist Fučík qualvoll gefoltert. Hier schrieb er heimlich am Manuskript für sein bekanntestes Buch „Reportage unter dem Strang“. Nachdem er im Juni 1943 nach Berlin verschleppt worden war, verurteilte ihn der nationalsozialistische Volksgerichtshof im August 1943 zum Tode. Die Vollstreckung geschah bei einer Massenerschießung in Plötzensee am 8. September des gleichen Jahres.

Seit 1974 erinnert das Monument im Bürgerpark an dieses Schicksal und präsentiert den berühmten „Ich hatte euch lieb“-Ausspruch als Auszug der „Reportage unter dem Strang“. Die Installation mit ihren Betonsäulen und dem ernsten Antlitz Fučík steht laut der neuen Kommentierung in der Traditionen von Dichterhainen, die zur inneren Einkehr einladen sollen.

Interessant scheint auch die Verwendung von Betonstrukturplatten als Baumaterial. Laut der neuen Kommentierung des Bezirksamts steckt darin eine politische Botschaft im Bezug auf Plattenbauten, bei denen die DDR und andere Ostblockstaaten das gleiche Material verwendeten. Dies sei kein Zufall, „da Plattenbauten in Gestaltung und Funktion als Ausdruck der sozialistischen Gesellschaftsutopie wahrgenommen wurden“.

Kommentierung hat anderen Hintergrund als im Fall des Ernst-Thälmann-Denkmals

Neben der Online-Kommentierung des Fučík-Denkmals im Bürgerpark soll im Herbst eine neue Erklärtafel vor Ort folgen. Anders als beim Thälmann-Denkmal kam der Anstoß zur historischen Kommentierung nicht von politischen Fraktionen, sagt Pankows Museumsleiter Bernt Roder auf Morgenpost-Anfrage. Die Initiative kam stattdessen von einer Privatperson.

