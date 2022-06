Prenzlauer Berg: Pankow beruft Weißrussin zur Chefin der Prater-Galerie

Berlin. Eine eigene kommunale Galerie für den Bezirk Pankow in bester Lage von Prenzlauer Berg – das gab es seit Jahren nicht. Und weil das Prater-Kulturhaus, die neue Heimat für Ausstellungsprojekt im einwohnerstärksten Bezirk, rund 24 Monate später fertig saniert werden wird als erwartet, will der Bezirk mit einer Personalie glänzen.

Laut Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) hat Pankow eine renommierte Fachfrau mit weißrussischen Wurzeln als Leiterin der Prater-Galerie gewonnen, die bereits für das Bezirksamt arbeitet: „Geleitet wird die Prater Galerie von der Kunsthistorikerin Lena Prents, einer gebürtigen Belarussin“, so Benn.

Bezirk Pankow will 50-jähriges Bestehen der Prater-Galerie feiern

Prents wurde in Minsk geboren, studierte deutschen Philologie in Minsk, dann Kunstgeschichte und Germanistik an der Freien Universität Berlin und machte sich zuletzt als Kulturmanagerin, Kuratorin und Autorin im internationalen Kulturbereich, einen Namen – etwa im Bereich Bildende Kunst des Goethe-Instituts. Eine von Prents Spezialitäten: Kunst und Kultur im östlichen Europa während des Staatssozialismus. Ein Thema, was im Zuge des Ukraine-Kriegs in Berlin an Bedeutung gewinnen dürfte. Mit Wiedereröffnung der Galerie, die derzeit nur als virtuelles Angebot „Prater digital“ existiert, feiert das Ausstellungsprojekt an der Kastanienallee 2023 sein 50-jähriges Bestehen.

„Inhaltlich wird angeknüpft an die traditionsreiche Geschichte des Praters als Kunst- und Kulturort mit einem vielfältigen künstlerischen Angebot samt lebendiger Debattenkultur“, sagte Bürgermeister Benn. „Der rasante Wandel, den das pulsierende Umfeld in der Kastanienallee erfährt und seine Herausforderungen, werden hier diskutiert werden.“ Programmatisch werde ein Fokus auf die zeitgenössische Kunst gesetzt. Entstehen soll auch eine Plattform für den Austausch mit Kunst unterschiedlicher Länder, insbesondere aus dem östlichen Europa.

