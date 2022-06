Ein Sprungbrett ins Erwachsenenleben: "Kindeswohl" mietet eine Altbau-Wohnung in Weißensee für junge Frauen.

Jugendliche in Pankow

Jugendliche in Pankow Weißensee: Projekt soll Frauen vor Obdachlosigkeit schützen

Berlin. Der Auszug von zu Hause ist ein Kipp-Punkt im Leben der meisten Menschen – aber im Fall einer besonders gefährdeten Gruppe sieht der Träger „Kindeswohl“ im Bezirk Pankow Handlungsbedarf: Für Teenager-Frauen, die der stationären Jugendhilfe entwachsen sind, eröffnet die Organisation nun ein Wohnprojekt in Weißensee. Laut Susanne Ferjani, der Geschäftsführerin des Sozialträgers, geht es darum, den sozialen Absturz zu vermeiden. Deshalb will „Kindeswohl“ jungen Frauen ein Wohnangebot unterbreiten, bevor sie in die Obdachlosigkeit fallen.

„Care Leaver“ nennen sich solche Jugendliche an der Schwelle von der stationären Hilfe zum eigenverantwortlichen Leben. Und solche „Care Leaver“ betreut „Kindeswohl“ nun in einer Wohngemeinschaft. Ein Vorhaben, das laut Ferjani direkt auf Anfrage des Jugendamts zustande kam. „Denn im Bezirk Pankow gibt es immer mehr junge Volljährige, die nach dem Verlassen der Jugendhilfe große Schwierigkeiten haben, diesen Übergang zu bewältigen. Sie geraten zum Teil in die Obdachlosigkeit, wohnen bei Freunden, sind oft ohne Bezugs- und Finanzierungssysteme und drohen somit aus der Gesellschaft herauszufallen“, warnt die Expertin.

Wohnprojekt in Weißensee: Träger fand Altbauwohnung mit Gruppenküche

Das neue Wohnprojekt im stark wachsenden Ortsteil Weißensee startet zunächst mit einem Gruppenangebot für fünf junge Frauen, die in einer Trägerwohnung von zwei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Jede von ihnen bewohnt ein eigenes Zimmer und kann Gemeinschaftsbereiche mit Wohnzimmer und einer Gruppenküche nutzen.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch dank eines Sponsorings des Online-Unternehmens Check 24 konnte „Kindeswohl“ eine großzügige Altbau-Wohnung mieten. Nun sollen im nächsten Schritt die Berliner Jugendämter ausgesuchte „Care Leaver“ vermitteln – mit Überwindung der letzten Hürden steht der Einzug und Projektstart kurz bevor. „In der Care Leaver-WG können sie zur Ruhe kommen, Schritt für Schritt Fuß in der Eigenständigkeit fassen und Hilfe annehmen“, heißt es vom Träger. Bestenfalls funktioniere die Wohngemeinschaft zugleich als Auffangnetz und Sprungbrett.

Weitere Nachrichten aus Pankow lesen Sie hier