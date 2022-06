Ex-Arbeitssenatorin Breitenbach findet kein Büro in Pankow

Berlin. Als Berliner Senatorin für Soziales und Arbeit hörte Linken-Spitzenpolitikerin Elke Breitenbach die Sorgen kleinerer Betriebe um steigende Gewerbemieten in den beliebten Kiezen der Hauptstadt durchaus. Aber nun erlebt sie diese Problemen aus erster Hand. Denn die passende Räume für ein Bürgerbüro in ihrem Heimatbezirk Pankow zu finden, das war für Breitenbach auch neun Monate nach ihrer Wahl ins Abgeordnetenhaus ein Ding der Unmöglichkeit.

So veröffentlichte sie nun ein Gesuch bei Twitter: „Weiß jemand was, oder kennt wer jemanden, der oder die was weiß? Wir brauchen mindestens um die 50 Quadratmeter und können etwa 1500 Euro Miete zahlen“, schreibt die Linken-Abgeordnete an ihre Gefolgschaft im sozialen Netzwerk zum Stichwort Bürosuche. Auch nach Monaten habe sie kein Angebot gefunden, was zu den Kriterien passt. Sprich: Entweder sind die Räume zu klein oder zu teuer.

Stefan Liebichs Büro am Pankower Anger scheidet aus anderen Gründen aus

Ein provokanter Kommentar ließ nicht lange auf sich warten: „Ist das richtig? Ihr wollt freiwillig 30 Euro pro Quadratmeter für einen Gewerberaum zahlen?“, fragt der SPD-Politiker Jan Hofmann aus Marzahn-Hellersdorf unter Breitenbachs Post. Und sie entgegnet nicht weniger bissig: „Nein, wollen wir nicht. Oft fragt die Realität aber nicht danach. Wir nehmen auch mehr als 50 Quadratmeter und zahlen auch gerne weniger. Aber wir brauchen mindestens rund 50 Quadratmeter und können nicht mehr als rund 1500 zahlen.“

Eine zentrale und verkehrsgünstige Möglichkeit direkt am Pankower Anger hat sich trotz einer sinnvollen Konstellation zerschlagen, wie Pankows Linken Kreis-Chefin Sandra Brunner bei Twitter weiterhin bekanntgibt. So wäre es wohl möglich gewesen, die frei gewordenen Räume des ausgeschiedenen Linken-Bundestagsabgeordneten Stefan Liebich an der Breiten Straße zu übernehmen. Doch die liegen nicht ebenerdig, sondern im ersten Stockwerk eines Altbaus ohne Aufzug, wie Brunner einwendet. Für das neue Linken-Bürgerbüro in Pankow gebe es ein weiteres wichtiges Kriterium: Es müsse barrierearm erreichbar sein.

