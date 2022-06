Falsche Reklame an U-Bahnhof kritisiert Gerhard Schröder

„Muss in Russland arbeiten, weil Rente nicht reicht“: Eine Satire-Aktion in Prenzlauer Berg stellt Ex-Kanzler Gerhard Schröder bloß.

Berlin. Eine Satire-Aktion am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg führt mitten im Pfingst-Reiseverkehr zu Erheiterung und Erstaunen: Am Bahnsteig der BVG-Linie U2 haben Unbekannte am Freitag das Bild einer großen Werbetafel gegen einen riesigen Parodie-Zeitungsartikel getauscht. Im Stile eines Boulevard-Berichts wird darin der Einsatz des Ex-Kanzlers Gerhard Schröder für russische Energiekonzerne zum Thema.

„Skandal um 77-Jährigen Hannoveraner“ lautet der Titel über einem Kurzbericht, der Schröders Engagement für Russland trotz des Ukraine-Kriegs ins Lächerliche zieht. Schröder müsse „in Russland arbeiten, weil die Rente nicht reicht“, heißt es weiter. Um sein Salär „auf dem ersten Arbeitsmarkt“ aufzubessern nehme er sogar weite Anfahrtwege in Kauf. „Einfach vorbildlich!“, lautet das satirische Urteil. Der Bericht wird als Meldung einer fiktiven Nachrichtenagentur „dpo“ dargestellt, hinter der sich wiederum das Satireportal "Der Postillon" verbirgt.

Unten, wo eigentlich das Logo des Betreibers der Werbetafel steht, ist die Anlage mit einem Aufkleber verändert. Nun lautet der Name „Krawall“ statt „Wall“. Wie der Betreiber der Tafel mit der Manipulierung seiner Anlage am U-Bahnhof Eberswalder Straße umgeht, ist unklar.

Urheber des gefälschten Plakats ist offenbar eine Gruppierung namens "Dies Irae", die es sich laut ihres Instagram-Accounts zum Ziel setzt, „Werbeflächen im öffentlichen Raum zu kapern.“