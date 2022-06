Berlin-Pankow: Querdenker und „Gerade-Denker“ im Mauerpark

Am Sonnabend versammeln sich laut Polizei bis zu 1000 Teilnehmer eines „Friedensfestes“ in Pankow – aber nicht nur sie.

Berlin. Joe Hatchibans Karaoke-Show ist nicht das einzige Großereignis, was in den Berliner Mauerpark zurückkehrt. Am Sonnabend des Pfingstwochenendes rechnet die Polizei mit bis zu 1000 Teilnehmern eines „Friedensfestes“ im Atrium – offenbar Demonstranten aus dem verschwörungsideologischen Spektrum. Zwischen 14 und 23 Uhr werde die Polizei das Treiben „betreuen“, heißt es auf Morgenpost-Anfrage. Auch solche Spektakel kommen in der an Wochenenden stark besuchten Grünanlage in Verwaltung des Bezirks Pankow seit der Pandemie immer wieder vor. Zuletzt kam es im März zu einer Kundgebung, bei der bis zu 4500 Teilnehmer angesagt waren. Tatsächlich kamen bedeutend weniger.

Neu ist diesmal die Zusammensetzung der Gegendemonstranten, die sich den „Friedensfest“-Angehörigen entgegenstellen wollen. Laut einer Sprecherin der Berliner Polizei hat eine Gruppierung namens „Gerade-Denken“ eine eigene Veranstaltung angekündigt – der Name versteht sich wohl als Abgrenzung zu Querdenker.

Rave als Gegenveranstaltungen zu ideologischem „Friedensfest“ im Mauerpark

Ebenfalls genehmigt ist im Mauerpark laut Polizei ein „Rave gegen rechts“. Unterstützung erhält das anti-verschwörerische Lager außerdem von den „Omas gegen Rechts“, die zum Beispiel die Montagsaufmärsche von Querdenkern in Pankow regelmäßig kritisch begleiten.

Gemeinsam plant das Bündnis, zu dem auch Vertreter der Linkspartei gehören werden, ein „Picknick“ mit Musik und Kundgebungen. „Wir betrachten die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht als hohes Gut, werden Querdenkern und Rechten aber nicht kommentarlos den Mauerpark als Kulisse überlassen“, erklärt Alexander Puell vom Parkverein. „Wir laden alle ein, am Protest-Picknick der Omas gegen Rechts Berlin und des Gerade-Denken-Kollektivs teilzunehmen und den Mauerpark als weltoffenen und demokratischen Ort zu repräsentieren“, ermuntert er Besucher, auf diese Weise Stellung zu beziehen.

